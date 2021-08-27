İş Bankası Emekli Kredisi ve Emekliye Borç Kapatma Kredisi Duyurdu, Çok Düşük Faizlerle Ödenecek

Cumhuriyetin kurulması ile birlikte Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatları ile 1924 te Türkiye’de bireysel ve ticari bankacılık hizmeti sunan ilk ulusal bankadır. O günden bu güne çizgisini bozmayan Türk halkının daima yanında olmaya gayret gösteren ve diğer birçok bankadan bir adım önde olmak adına her alanda ihtiyaçları karşılığında istenilen şartları bir şekilde oluşturup müşterilerini daima memnun kılmaya gayret göstermiştir.

Türkiye İş Bankası'nın politikalarından bir tanesi ve diğer bankalardan onu ayıran özelliği ise sosyal sorumluluk temeli ve kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından bahşedilmiş bir görev olarak toplumsal değerleri kalıcı, sürekli koruyan ve süreklilik gösteren katkı sağlamaktır.

Ülkemizdeki yaşlı ve emekli oranını daima günel şekilde takipte tutan İş Banka'sı Emeklilerimizin daima yanında olmak adına emekli Kredilerini ve ödeneklerini Maaşları baz alınarak faiz ve vadeli ödenek seçeneklerini müşterinin maddi durumu ve istekleri birebir hesaplanarak en uygun bir şekilde kredi ve faiz oranı oluşturarak başvuran veya kredi isteyen müşterilerinin en çok tercih edilen bankalar arasında ilk sırada istikrarlı bir şekilde ilerliyor.

Farklı bankalardaki veya borçlarını kapatmak adına iş bankasına başvuran müşterilere 36 ay'a varan vade seçeneği kişiye özel faiz oranları ile daima emekli müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak adına en doğru adımları atmaktadır. Emekli vatandaşlarımıza sunulan bu imkanlar ile birçok kişi borçlarını kapatıp feraha girmiştir. Buna ek olarak sunulan araç, Konut ve ihtiyaç kredisi ile birçok kişiye farklı alanlarda kazançlar ve mülktür sağlayarak imkanlar sağlamıştır.

Bu imkanlardan yarar almak için kişinin bazı şartları karşılaması oldukça önemli bir noktadır. Bu şartlardan en önemlisi ise kişinin kredi notunun yeterli miktarda olması gerekir. Bu sayede bankanın sunduğu tüm avantajlardan yarar alabilir.

Emekli Kredisi ve Borç Kapatma Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kişi başvuru yapacağı zaman bankanın belirlediği belgeler ile şubeye gitmesi gerekir. Bu belgeler ise genelde kişinin aylık gelirini belirten bir belge gereklidir. Bununla birlikte kimlik ve ehliyet gibi kişiye ait bir belge gerekir. Kişinin İkametgah belgesi ve son aya ait telefon hariç bir fatura göstermesi istenebilir.

Bu noktada birçok kişi belli oranlarda yaptığı kredi başvuruları için belli belgeleri götürebilir. Yani banka sizden bunlara ek olarak başka belgelerde isteyebilir. Kişi şubeye giderek yada Mobil bankacılık yardımı ile başvuru yapabilir. Ancak Mobil bankacılık aracılığı ile yapılan yardımlarda bile eksik belge var ise bunu şubeye götürmeniz istenecektir.