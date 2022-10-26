Ziraat Bankası Uyarıyor! Son 5 Gun Kaldi! Yetişen Kapıyor! Bankkartı Olanlar Alışveriş Yaptıkça Kazanıyor! 

Kasap, market, bakkal alışverişini Bankkart ile yap hem harca hem kazan! Kasap, market, bakkal alışverişlerini bankkart ile yapan Ziraat Bankası kullanıcılarına bankadan uyarı! Tüm alışverişlerinizde erkene alın çünkü kampanya bitiyor! Son 5 gun kaldı! Harcadıkça kazandıran kampanyanın son günlerin de değerlendirmeyen kalmasın! Herkese duyuruldu duymadık diyen olmasın kasap market bakkal alışverişlerinizde bankkart ile yap kazan! 31 Ekim son tarih! Son 5 Gün!

5 Gün Kaldı! 31 Ekim'de Sona Erecek Kampanyada Şuan Harcayan Bankkart Lira Kazanıyor

Ziraat Bankasından yine görülmemiş bir kampanya! 31 Ekime kadar vatandaşlar bu kampanyaya dahil olabilir alışverişlerinizde yaptıkça kazanmaya devam edebilirsiniz. 31 Ekim'e kadar yapılacak market, bakkal, kasap, manav ve bir de şarküteri alisveri kazandırıyor. Bu alışverişlerini bankkart kullanarak yapanlar kampanyadan faydalanabiliyorlar. Şimdi Ziraat Bankası bankkartı olan müşterileri için bir kampanya daha başlattı. Alışverişi kampanyası! Kampanya Ekim ayı süresince geçerli ve son 5 gün kaldı. Bu kampanya kapsamında vatandaşlar, 300 TL ve üzeri her alışverişe 25 TL para puan kazanarak toplamda 150 TL kazanma fırsatı yakalayabilirler. Tam olarak 1 – 31 Ekim 2022 tarihleri arasını kapsayan bu kampanyaya katılmak için hala geç değil!

Nasıl Katılım Sağlanır?

Kampanyaya Bankkart Mobil uygulamasının yanı sıra bankkart.com.tr adresinden de katılmak mümkün. Ya da MARKET150 yazıp 4757’ye SMS göndererek de katılım sağlayabilir 150 TLye kadar para kazanabilirsiniz. Bu kampanyadan faydalanıp alışveriş yaptıkça kazanmak için öncesinde belirtilen katılım şekillerinin birini kullanarak kampanyaya dahil olmak gerekmektedir Kampanyadan yararlanabilmek için alışveriş yapmadan önce kampanyaya katılım sağlanması gerekmektedir.

Kampanyaya katılan bakkart kullanan Ziraat Bankası müşterileri kampanya süresi içerisinde Bankkart ile market, bakkal, kasap, manav ve şarküteri alışverişlerinizde bu kampanya dahilinde alışveriş yapılacak üye işyerlerimizden tek seferde yapılan 300 TL ve üstü her alışverişte 25 TL toplam olarakta 150 TL Bankkart Lira kazanma fırsatı yakalıyor. Ayrı ayrı günlerde yapılan her 300 TL lik alışverişte tam 150 TL kazanana kadar Bankkart Lira kazanmaya devam edilebiliyor.