Ziraat Bankası Uyarı Veriyor! Başvuru Yapanlar Anında 10.000 TL Alıyor!

Ziraat Bankası yıl sonunda sona erecek olan yeni kredi kampanyasında bir an önce kredi başvurusunda bulunmanızı tavsiye ederek vatandaşlara müjdeyi verdi. 10.000 TL'ye kadar ihtiyacı olan vatandaşlar, Ziraat Bankası'ndan anında düşük faizli ihtiyaç kredisi alabilecek. Ziraat Bankası ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler, banka müşterisi ise mobil uygulama üzerinden diledikleri zaman başvuruda bulunabilirler. Ziraat Bankası'ndan ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyenler yerel banka şubesine giderek veya bankaların internet bankacılığını kullanarak 5 dakika gibi kısa bir sürede başvuruda bulunabilirler.

Ziraat Bankası'ndan nakit kredi kullanan vatandaşlar bankanın şartlarına kesinlikle uymak zorundadır. Aksi takdirde işlemleriniz reddedilebilir.

Sizin için önemli olan kısımları tek tek sıraladık:

Unutmayın: Krediye başvuran kişinin 18 yaşından büyük olması durumunda mutlaka sigortalı veya emekli olması gerekmektedir.

Unutmayın: Borçlu, eğer ihtiyaç kredisi kullanmak isterse banka kredi notunun en az 1100 olması gerekir, Aksi takdirde işlemleriniz reddedilebilir.

Unutmayın: Bankadan E-haciz, icra veya avukatlık statünüz varsa kredi başvurusu yapsanız dahi onaylanmanız kesin bir şekilde mümkün değildir.

Unutmayın: Emeklilerin emekli maaşları kesinlikle bu bankada tutulmalıdır, Aksi takdirde işlemleriniz reddedilebilir.

Bu şartları sağlayan vatandaşlar, kimlik ve gelir belgeleri olması zorunluluğu ile Ziraat Bankası lokasyonlarına ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabileceği gibi bankanın resmi internet sitesi üzerinden online olarak da istedikleri zaman, kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde başvuruda bulunabilmektedir. Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi kampanyasını size en yakın ya da istediğiniz herhangi banka şubesini ziyaret ederek veya bankanın internet sitesinde bütün kampanya detaylarını girerek dilediğiniz gibi kolay ve hızlı bir biçimde inceleyebilirsiniz.

Ziraat Bankası Hakkında

1800'lü yılların ortalarında Osmanlı Devleti'nde uluslararası iştiraklerle kurulmuş ve Ziraat Bankası adı altında faaliyetine devam eden bir devlet bankasıdır. Uluslararası iştirak ve şube sayısı 111'e yükseldi ve Brand Finance Research tarafından 2020 yılında Türkiye'nin en değerli banka markası seçildi.

Ziraat Bankası resmi müşteri hizmetleri: 444 00 00 - 0850 220 00 00