Emekliler İçin Müjde! Hesaplara 3 bin TL Para Yatmış Olabilir!

Emekli harika bir daha haber aldı. Hesaplara 3000TL nakit yatırılmış olabilir; yine de, bunun doğrulanması gerekiyor. Ekonomik sıkıntılar ve artışlar sonrasında emekli olan bireyler, haklı olarak kendilerine özel banka kampanyaları aramaya devam ediyor. Emeklilere yönelik yeni nakit uygulamaları kapsamında emekli maaşınızı çektiğiniz bankadan hızlı ve güvenli bir şekilde 3000 TL'ye kadar ödeme alabilme şansınız artık kapınızda.

Ödenecek 3000 TL ödeme artı para olarak emeklilik hesaplarına yatırılacak ve kredi olarak kullanılmayacaktır. Kişi acil ihtiyaç duyduğunda istediği zaman hızlı ve güvenli bir şekilde 3000 TL çekebilir ve 12 taksite bölerek taksitli avans olarak istediği şekilde kullanabilir.

Unutmayın: Emeklilerin 3.000 Türk Lirasına kadar krediye uygun olup olmadıklarını bakmak için kesinlikle bankaya başvurmaları gerekmektedir.

Uyarı: Eğer başvuru yapmayı planlıyorsanız, şubeye gitmenize gerek kalmadan bankanın mobil uygulamalarından onay durumunuzu takip edebilme şansına sahipsiniz.

Ziraat Bankası Emekli Vatandaşlara Müjdeyi Verdi! 3.000 TL Ödeme!

Ziraat Bankası son dönemde yaptığı emeklilik kampanyaları ile en çok başvuru alan bankalardan biri olmuştur. Ziraat Bankası, devlet bankası olması nedeniyle emekli tüketicilerin en çok tercih ettiği bankalardan biridir. Ziraat Bankası'ndan 3.000 TL artı para çekmek için emekli hesabı üzerinden mobil bankacılık üzerinden başvuru yapma şansına sahipsiniz. Bu kampanyaya başvuru gayet basit, hızlı ve güvenli olmakla beraber, herhangi bir Ziraat Bankası şubesinden telefonla veya şahsen yapılabilir.

Vakıfbank Emekli Vatandaşlara Müjdeyi Verdi! 3 bin TL Ödeme!

Vakıfbank'tan emekli olan vatandaşlar 3.000 TL'ye varan ödeme almaya başlayacak. Emeklilere 3.000 TL'ye kadar maaş ödeyen Vakıfbank, kendi bankasından emekli maaşı alanlar için kampanya düzenliyor. Emekli maaşını Vakıfbank'tan alan, bankanın resmi sitesine giriş yapan ve online şifre ile kredi mevzuatı hesabı açan herkes 3000 TL ikramiye kazanacak. Ayrıca herhangi bir banka şubesinden müşteri hizmetleri numarasını arayarak veya bankanın kendi ATM'sini kullanarak dilediğiniz zaman hızlı ve güvenli işlem yapabilirsiniz.