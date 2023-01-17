Ziraat Bankası TC Kimlik Numarası Son rakamı 1-2-3-4-5-6 olanlara 30.000 TL ödeme haberi verdi, Hesaplara yatıracak!

Ziraat Bankası kredi başvurusu yapmış olmanız durumunda, banka sizlere öncelikle bir kredi notu sorgulaması yapmaktadır. Bu sorgulama sonrasında kredi notu onayı alan kişiler, TC kimlik numarası üzerinden işlem yapabilmektedirler. Ziraat Bankası yaptığı yeni açıklama ile birlikte, kredi işlemlerini ve banka şubelerine giderek işlemlerini hemen hesaplara atarak kredi alabileceklerdir. Ziraat Bankası yaptığı kredi kampanyasına göre hemen sonuç verir ve bu sonuca göre de kredileri hesaplara atarak vatandaşlara 30 bin TL krediyi 36 ay vadeye kadar ödemektedir.

ZİRAAT BANKASI KREDİ KAMPANYASI NEDİR? BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Ziraat Bankası kredi kampanyasına başvuru yapmak için banka müşterisi olan kişiler, Ziraat Mobil uygulaması ile başvuru yapabilirler.

Kamu bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası, bireysel müşterilere 10 bin 20 bin ve 30 bin TL ödeme vermektedir. Kredi notu ve kredi sicili temiz olan kişiler, 18 yaş üzerinde olması durumunda başvuru yapabileceklerdir. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvuru yapmak için banka hemen sonuç verir ve bu sonuca göre krediler hesaplara yatırılmaktadır.

Ziraat Bankası emekli maaş hesaplarına göre işlemlerinizi yapacağınız ve bu işlemlere göre ödemeler alacağınız kampanyalara katılacak olan kişilerin banka müşterisi olması durumunda hemen ödeme verilmektedir. Ziraat bankası kredi kampanyasına katılarak ödeme alacak 30 bin TL kredi başvurusu için ayrıca bankanın internet sitesi üzerinden de işlem yapabilirsiniz. Bu şekilde alacağınız kredilerde düşük faizli masrafsız olarak işlem yapacaktır.