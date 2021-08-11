Ziraat Bankası Son Dakika Olarak Yayına Verdi, Emekliye, Çalışanlara ve Devlet Memuruna 15000 TL Ödeme Yapacaklar

Ziraat Bankası emekliye ve çalışana kimlikle 15.000 TL veriyor. Ziraat Bankası üzerinden emekli olan ve çalışan kişiler kimlikleriyle birlikte 15 bin TL'ye kadar kredi onayı alabiliyor. Ziraat Bankası, ülkemizde devlet bankası olmasından ötürü emekli olanlara ve çalışan kişilere düşük faizli oranlı krediler veren bankaların başında gelmektedir. Bu banka üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen müşteriler belirli şartlara uygun olmaları durumunda diğer bankalar ile karşılaştırma yapıldığında daha düşük faiz oranlarıyla kredi vermektedir.

Acil para ihtiyacımız varsa ve kredi kullanmak istiyorsak, Ziraat Bankasının yapmış olduğu yeni kredi kampanyası olan kimlikle 15000 TL kredi kampanyasına katılarak para ihtiyacımızı giderebiliriz. Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin banka kredi politikalarına uygun olmaları durumunda kredilerini, isterse banka şubelerinden, isterlerse de bu bankada hesapları olması durumunda internet bankacılığı üzerinden kullanabileceğini söylemek istiyoruz. Sizde eğer, 15 bin TL kredi kullanmak istiyorsanız, Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası Emekliye 15.000 TL Kredi Başvurusu

Ziraat Bankası üzerinden kimlikle, emekliler, acil kredi ihtiyaçları için 15 bin TL kredilerini hemen kullanabiliyor. Bu krediyi kullanabilmeniz için bankaya emekli maaşınızın taşınmış olması ve bu bankadan maaşı almış olmanız gerekiyor. Ziraat Bankası Banka hesabınızın olması durumunda kredilere şubelere gitmeden internet bankacılığı üzerinden de kullanabilirsiniz. Emekli olan kişilerin kullanabilecekleri bu kredilere, ayrıca size en yakın Ziraat Bankası şubeleri üzerinden kimlikleriniz ile birlikte de kullanabiliyorsunuz.

Emekli maaşınızı bankadan alıyorsanız, kredi notunuz düşük olsa bile kredi onayı alabilirsiniz. Ziraat Bankası, emeklilere verdiği kimlikle on beş bin TL kredi haricinde ayrıca, 200000 TL ye kadarda ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi vermektedir. Kredi başvurusu yapmak isteyen müşterilere, emekli olmaları durumunda bu kredileri kullandıkları zaman ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli yapabilir, ayrıca 36 ay vadeye kadarda kredilerini hemen kullanabilirler.

Ziraat Bankası Çalışanlara 15.000 TL Kredi Başvurusu

Ziraat Bankası, emeklilere olduğu gibi çalışan müşterileri de aynı şartlar altında acil ihtiyaç kredisi olarak 15000 TL kredi kampanyası başlattı. Ziraat Bankası, 15000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istediğiniz zaman sizlere hemen bu kredi sonucu verilecektir. Kredi kullanmak isteyen kişilerin banka kredi şartlarına uygun olması durumunda kredi onayı alabileceklerini ve kredilerini 36 ay vadeye kadar istedikleri vade kullanabileceklerini söylemek isteriz. çalışan kişilerin sigortalı olarak çalışıyor olması durumda en az 6 aydır aynı iş yerinde sigortasının yatmış olması gerekmektedir.

Sigortası yeni olan kişiler bu bankadan kredi kullanmak istiyorsa, emekli bir kefil bulmalı veya ipotek vererek, kredi başvurusunda bulunmaları gerekiyor. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilerin ayrıca kredi notu: 1100, üzerinde olması durumunda bankadan acil ihtiyaçları için kimlikle 15000 TL gelir belgesi vererek de 150000 TL'ye kadar kredi kullanacağını söylemek isteriz.