Taliban’ın, Afganistan’ı Ele Geçirmesi Batı’yı Zorlayacak

İngiltere Savunma Genelkurmay Başkanı General Sir Nick Carter, Taliban'ın kontrolü gayri meşru bir şekilde ele geçirmesi halinde Batılı hükümetlerin Afganistan'ı destekleyip desteklememe konusunda zor sorularla karşı karşıya kalacağını söyledi.

Ancak BBC World News'e verdiği demeçte, Taliban ülkenin kontrolünü ele geçirirse "bir parya devlet" olmak isteyeceklerine inanmadığını söyledi.

"Bence Kuzey Kore olmak istemiyorlar. Sanırım son 20 yılda gelişen bir medyaya, sivil topluma, eğitime sahip olmanın nasıl bir şey olduğunu gören Afgan halkı olduğunu biliyorlar" dedi. , iş yerindeki kadınlar, hükümetteki kadınlar, sanırım bunların hepsini gördüler.

"Şimdi tüm Afganları yönetmeye çalışırken, o sivil toplumu oluşturan Afganları hesaba katacaklarını umuyorum."

Afganistan’da Neden Savaş Var?

20 yıllık savaşın ardından, ABD ile 2001'de iktidardan indirdikleri Taliban militanları arasında yapılan bir anlaşmanın ardından yabancı güçler Afganistan'dan çekiliyor.

Çatışma on binlerce insanı öldürdü ve milyonlarca insanı yerinden etti.

Taliban, Afganistan'ın Batı'yı tehdit edebilecek teröristler için bir üs haline gelmesine izin vermeyeceğine söz verdi.

Ancak ülkenin katı eski yöneticileri, son haftalarda kırılgan bir hükümeti korumak için bırakılan Afgan ordusu askerlerinden hızla toprak kazandılar.

Taliban ayrıca ulusal barış görüşmeleri için söz verdi, ancak birçoğu kötüleşen bir iç savaşın çok daha olası bir sonuç olarak kalmasından korkuyor.

Bununla birlikte, Amerika'nın şimdiye kadarki en uzun savaşı haline gelen ve yüz milyarlarca dolara mal olan savaşı denetleyen dördüncü ABD başkanı Joe Biden, tam geri çekilme için sembolik bir tarih olan 11 Eylül 2021'i belirledi.

2001'de ABD, New York ve Washington'a yapılan ve yaklaşık 3.000 kişinin öldüğü 9/11 saldırılarına yanıt veriyordu. Yetkililer, sorumlu olarak İslamcı militan grup El Kaide ve lideri Usame Bin Ladin'i belirlediler.

Bin Ladin Afganistan'da, 1996'dan beri iktidarda olan İslamcılar olan Taliban'ın koruması altındaydı.

Onu teslim etmeyi reddettiklerinde, ABD askeri müdahalede bulundu, Taliban'ı hızla ortadan kaldırdı ve demokrasiyi destekleme ve terör tehdidini ortadan kaldırma sözü verdi.

Militanlar kaçtı ve daha sonra yeniden toplandı.

NATO müttefikleri ABD'ye katıldı ve 2004'te yeni bir Afgan hükümeti devraldı, ancak ölümcül Taliban saldırıları devam etti. Başkan Barack Obama'nın 2009'daki "asker artışı" Taliban'ın geri püskürtülmesine yardımcı oldu, ancak bu uzun vadeli değildi.

2001'den bu yana en kanlı yıl olan 2014'te, NATO'nun uluslararası güçleri savaş misyonunu sonlandırdı ve güvenlik sorumluluğunu Afgan ordusuna bıraktı. Bu, Taliban'a ivme kazandırdı ve daha fazla bölgeyi ele geçirdiler.

ABD ile Taliban arasındaki barış görüşmeleri, Afgan hükümetinin neredeyse hiç müdahil olmamasıyla geçici olarak başladı ve geri çekilme anlaşması Şubat 2020'de Katar'da geldi.

ABD-Taliban anlaşması Taliban saldırılarını durdurmadı - odaklarını Afgan güvenlik güçlerine ve sivillere çevirdiler ve suikastları hedef aldılar. Kontrol alanları büyüdü.