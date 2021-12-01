Ziraat Bankası Son Dakika, 180 Milyon TL Değerinde Ödeme Yapılacak, Kişi Başına Ödenecek

Son dakika. Haber geldi. Aralık ayı boyunca verilecek olan Ziraat bankası'nın yapmış olduğu yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında yeni bir bütçe belirlendi ve bu bütçeye göre ihtiyacı olan vatandaşlara uygun faiz ile nakit imkanı sağlanacağı duyuruldu. En fazla 5000 TL onay alabileceğiniz bu kampanyaya katılacak olan kişilerin Banka hesabı olması ve bu bankalardan maaş alması durumunda acil ihtiyaçları için 5.000 TL nakit kredi kullanabilecek.

Ziraat Bankası aralık ayı boyunca vereceği kredilerde banka politikalarına uygun olan vatandaşlara belirtilen şartlar dahilinde hızlı bir şekilde onay vermektedir. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız banka şubelerine gidebilir bankanın resmi internet sitesine girebilir veya kullanıyorsanız internet bankacılığı üzerinden İstediğiniz zaman kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Ziraat Bankası başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası tarafından verilecek olan Destek kredi kampanyasına başvuru yapmak isteyen vatandaşlar banka şubelerine giderek hızlı bir şekilde başvuru Yapmak istemiyorsa bankanın mobil uygulamasına girerek buradan istedikleri zaman Başvuru yapabilirler. Özellikle bankaya gidecek zamanı olmayan kişiler için Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden düşük faiz oranları ile İstediğiniz zaman ihtiyaç kredisi kullanabiliyorsunuz.

Yapılan bu kampanyaya destek kredi kampanyası olarak geçeceği için 5 bin TL'ye kadar başvuru yapacak olan kişilere banka hemen hızlı bir şekilde onay vermektedir. Bankanın Bu yapmış olduğu kampanya haricinde emekliye çalışana ve devlet memurlarına vermiş olduğu bireysel olarak ihtiyaç kredileri de sunulmaktadır.

Ziraat Bankası özellikle kendi bankası'ndan emekli maaşı alan vatandaşlara belirtilen şartlar dahilinde yüksek limitli hem ihtiyaç kredisi hem de borç kapatma kredisi vermektedir.

Ziraat Bankası üzerinden 5000 TL kredi kullanmış olduğunuz zaman 36 ay vadeye kadar işlem yapacak ve ilk taksit ödemesinde de 3 ay erteleme yapma imkanı sizlere sunulacaktır. Ziraat bankası'nın resmi internet sitesine girerek kampanyalar hakkında detaylı bilgileri alabileceğiniz gibi ayrıca yine resmi internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak işlem yapabilir ve kredi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Yapmış olduğunuz kredi başvurusu sonrasında 5 dakika içerisinde sizlere sonuç verilecek ve sonuca göre hızlı bir şekilde onay olup almadığınız mesaj ile bildirilecektir.