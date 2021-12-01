Aralık Ayı İçin Geçerli 0.88 Faizli Destek Nakit Kampanyası Bu Sabah Başladı, Yıl Sonuna Kadar Başvuru Yapan Alacak

Bankalar yaptıkları kampanyalar ile oldukça fazla destek vermeye başladı. Özellikle verilecek olan destek kampanyalarında 0.88 faizli destek kampanyası yapan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, kendi bankasında hesabı olan kişilere hemen sonuç verecek. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden destek nakit kampanyasına 90.000 TL'ye kadar başvuru yapan kişiler, ihtiyaç kredisi alacakları gibi ayrıca bankanın bu vermiş olduğu destek kredisi ile 36 ay vadeye kadar diğer bankalardaki tüm borçlarını da kendi bankasına taşıyacaktır. Başvuru yapacak olan kişiler, daha önce bu bankadan nakit aldıysa ve maaş müşterisiyse verilen bu kampanyalarda 0.88 faizli olarak destek alacaktır.

Son Dakika: Ziraat Bankası 0.88 Faizli Destek Verecek

Ziraat Bankası 0.88 Faiz oranları ile destek vereceğini açıkladı. emekli olan başta olmak üzere, çalışana ve devlet memuruna da işlem yapılmaktadır. 0.88 Faizli Ziraat Bankası kredisi, daha önce bu bankadan kredi kullanmış ve düzenli ödemiş olan, kendi bankasından maaş alan kişilere verilecek bir destek kampanyasıdır. Ekonomik sıkıntı yaşayan herkes, düşük faizli ve 90 gün ertelemeli nakit kampanyasına başvuru yapmak istiyorsa, Ziraat Bankası mobil uygulaması, ATM'si ve bankanın müşteri hizmetleri numarasını arayarak işlem yapabilmektedir. 90.000 TL'ye kadar verilen bu limitlerdeki kredilerde, yüksek limit onay alan kişilerin diğer bankalardaki borçları da silinecektir.

Vakıfbank 0.88 Faizle Kredi Veriyor mu?

Vakıfbank, şu an için 0.88 faizli nakit kredi vermiyor. Banka düşük faiz oranları ile destek imkanı sağlıyor. 0.88 faizli olarak alacağınız nakit kredi için zaman doldu. Bu banka kendi bankasından maaş alan müşterilere yine de uygun faizlerle kredi veriyor. Vakıfbank üzerinden emekli maaşı alıyorsanız, emekli maaşınıza göre kredinizi banka şubesinden kullanabilirsiniz. Maaş alan kişilerin maaşlarının 22 katına kadar kredi imkanı sunulmaktadır.

Vakıfbank gibi Halkbank'ta şu an için bu faizlerle kredi vermiyor. Banka şubelerinden veya internet sitesi üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Bu şekilde uygun faizlerle Halkbank kredisi kullanabilirsiniz. Verilen kredilerde 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi verilirken, 36 ay vade üzerinde ise 24 ay vadeli kredi imkanı sunulmaktadır...