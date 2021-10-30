Ziraat Bankası son 6 ay içinde banka kartı kullananlara 10.000 TL ödeme yapıyor

Son dakika. Ziraat Bankası üzerinden 10.000 TL kredi açıklaması geldi. İhtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler Ziraat Bankası üzerinden 10 bin TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabilecek. Ziraat Bankası özellikle son 6 ay içerisinde bankadan kartla alışveriş yapan Ziraat Bankası kredi kartı kullanan veya Ziraat Bankası bankkart kullanan kişilere 10.000 TL'ye kadar hemen kredi onayı verecek.

Sigortalı olarak çalışan ve emekli olan kişilerin kullanabilecekleri bu krediler de ayrıca devlet memuru olan en az 3 yıldır vergi levhası olan ve çiftçi olan vatandaşlar da belirtilen şartlara uygun olmaları durumunda 10.000 TL'ye kadar kredi kullanabilecek.

Ziraat Bankası başlatmış olduğu bu kampanya sonrasında düşük faiz oranları ile kredi kullanacak olan müşterilere en fazla 36 ay vade ile kredi imkanı sunacak.

Ziraat Bankası kredi başvuru şartları nelerdir?

Ziraat Bankası hesabı olan müşteriler bazı şartlara uygun olması gerekiyor. Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız 36 ay vadeli bu kredileri alabilmeniz için banka kredi notunuz 1100 ve üzerinde olması gerekiyor. Ziraat Bankası ayrıca diğer bankalarda kredi ve kredi kartı kullanan kişilerin bu kredi ve kredi kartı kullanımları esnasında borçlarını düzenli olarak ödemiş olmasını isteyecek bankalardan dolayı icralık ve avukatlık bir durumda olmanızı isteyecektir.

Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin 18 yaşından büyük olması durumunda t.c. kimlik numaraları üzerinden başvurularını yapacak ve kredi sonucu hemen öğrenilecek. Emekli olan kişiler için banka kredi kampanyası da yapıyor. Emekli maaşını bu bankadan alan müşterilere hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi kullandırılıyor.

Ziraat Bankası 10.000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası hesabı olan kişiler bankanın internet şifresini alarak internet bankacılığı veya Ziraat bankası'ndan Android ve iOS uygulamasından indirdiği Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden kredi başvurusu yapabilirsiniz. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusunu internet üzerinden yapan kişiler hem masrafsız Kredi seçeneklerinden yararlanırken hem de bankanın uygulamış olduğu kredi faiz oranlarında diğer kampanyalara göre düşük faiz ve kredi kullanabilirler.

Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerinden de ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak istediğimiz zaman kredi başvurusu yapabilirsiniz.