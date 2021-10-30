Bilim Kurulu Üyesi: Kapanma Gündeme Gelebilir!

Son haftalarda ulaşılan vaka sonuçları hakkında önemli açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Alper Şener önemli açıklamalar gerçekleştirdi. Günlük olarak koronavirüs vaka sayılarının 25 ile 30 bin aralığında seyrettiğini ifade eden Şener, bir sonraki aşamayı da aktardı. Koronavirüs günlük vaka sayılarının günlük 60 ile 70 bin sayılara sıçraması karşısından okulların kapanması ve yeniden kapanma gibi tabloların gündeme gelme durumun söz konusu olabileceğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Alper Şener, Türkiye'de son dönemde artış gösteren koronavirüs vaka sayılarını değerlendirme altına aldı ve sağlık gündeminin üst sıralarında bulundu.

Günlük olarak 60 ile 70 bin vaka sayılarının görülmesi durumunda Profesör Dr. Şener yeniden kapanmanın yaşanabileceğinin ilk sinyallerini verdi ve dikkatleri üzerinde topladı.

Görüntünün koronavirüs salgını vakalarının 25 30 bin sayı aralığında açıklanması hakkında açıklamalarda bulunan Profesör Doktor Alper Şener, söz konusu sabit tablonun pikler halinde karşımıza çıkmayacağını düşünmeyelim şeklinde açıklamalar gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra Türkiye'de genele bakıldığı zaman aşılamanın neredeyse durduğu da söylenildi. Aşılama hızının iyice geriye doğru gitmeye başladığını ifade eden Şener, özellikle hasta grubunun 3. doz aşıları olmaya gitmediğini söyledi. Diğer taraftan aşılanmaya karşı ayak direyen bir grubun bulunduğu da açıklanan bilgiler arasında yer aldı.

Ve söz konusu bu grubun 65 yaş altında olduğu söylenirken yoğun bakım ve hastane yatış risklerinin bulunduğu da ifade edildi. Kısa zaman içerisinde yatak doluluk oranlarında ve yoğun bakıma yatışı oranlarında artışın söz konusu olabileceği açıklandı. Şu anda gündeme bakıldığı zaman günlük 60 bin vakaların bulunmadığını söyleyen Şener, bu durumun hiçbir zaman gündeme gelmeyeceği anlamında olmadığını da ifade etti.