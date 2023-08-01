Geniş müşteri tabanı ve saygın konumuyla tanınan Ziraat Bankası, yeni bir kampanya başlattı. Hesaplarına TL yatıran müşteriler, nakit bonus ile ödüllendirilecek. Bu girişim, daha fazla yatırımcı çekmeyi ve insanların yerel para birimlerinde tasarruf etmeleri için bir teşvik sağlamayı amaçlamaktadır.

32 GÜNLÜK VADELİ MEVDUAT HESABI FAİZ ORANLARININ YÜKSELİŞİ

Rekabetçi oranlar ve heyecan verici finansal ürünler sunma konusundaki kararlılığıyla Ziraat Bankası, Türkiye'nin önde gelen finans kuruluşlarından biri olma konumunu korumaya devam ediyor. Ziraat Bankası'nın 32 günlük vadeli mevduat hesabına uyguladığı cazip faiz oranını içeren son kampanyası birçok yatırımcının ilgisini çekmeye hazırlanıyor.

Artan dolar kuru karşısında birçok kamu bankası 32 gün vadeli mevduat hesaplarının faiz oranlarını yükseltti. Ziraat Bankası da bu vesileyle faiz oranlarını güncelledi. Banka, cazip oranlar sunarak müşterilerinin TL'lerini biriktirerek ya da Türk ekonomisine yatırım yaparak akıllıca finansal kararlar almalarına destek olmayı amaçlıyor.

ZİRAAT BANKASI 32 GÜN VADELİ MEVDUAT HESABI FAİZ ORANI NE KADAR?

Çeşitli bankalarda vadeli mevduat hesabı faiz oranlarında devam eden yükseliş eğilimi ile Ziraat Bankası kararlı bir hamle yaptı. Banka kısa bir süre önce 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranını rekabetçi bir oran olan yüzde 30'a yükseltti. Bu önemli artış, daha fazla kişiyi Ziraat Bankası'na yatırım yapmaya ve mevduatlarından yüksek getiri elde etmeye ikna etmeyi amaçlıyor.

Ziraat Bankası'nın faiz güncellemesinin ardından 500 bin TL mevduatın getirisi önemli ölçüde arttı. Bankaya 500 bin lira yatıranlar artık aylık 12 bin 493 TL'lik kazancın keyfini sürecek. Ayrıca vade süresinin 90 güne uzatılmasıyla birlikte 500 bin TL'nin faiz getirisi 35 bin 136 TL gibi etkileyici bir rakama yükselecek.