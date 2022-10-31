Ziraat Bankası Şaşırtan Ve Sevindiren Kampanyalarına Bir Yenisini Dağı Ekledi! Bu Fırsat Kaçmaz!

Şimdi tüm dikkatinizi bu habere veriniz! Emekli maaşlarını Ziraat Bankası’ndan almaya başlayacak olan müşteriler için yepyeni yeni bir promosyon kampanyası! Ziraat Bankası’ndan şaşırtan ve sevindiren hamle geldi. Emekli vatandaşlar için en iyi promosyon tekliflerini veren banka bir kampanya daha duyurdu. Emeklilere müjde maaşını Ziraat Bankası’ndan alacak olanlar icin yeni bir gelişme var! Ziraat Bankası para vermeye devam ediyor!

Ziraat Bankası’ndan Emekliye Promosyon Var!

Milyonlarca emekli vatandaş bu habere kulak kesildi! Çünkü Ziraat Bankası reddedilemeyecek bir teklif sunuyor. Maaşını Ziraat Bankası’na taşıyan emekli müşteriler için yapılmış bu kampanyayı kaçıran pişman! Ziraat Bankası son açıklamasında emekli vatandaşlar için yeni bir promosyon kampanyası başlattığını duyurdu. Söz konusu banka, almakta olduğu emekli maaşını ziraat bankasına taşıma işlemi yapacak olan emekli vatandaşlara aldığı aylık maaş tutarı baz alınarak o nispette nakit promosyon ödemesi yapacak. Ediniken bu bilgi ışığında emekli aylığını Ziraat Bankası’ndan alan müşterilere 5 bin TL gibi bir miktara kadar promosyon ödemesi yapılacağı da duyuruldu

Alınan Emekli Maaş Miktarlarına Göre Ziraat Bankası’nın Yaptığı Ödemesi

Emekli maaşı 3.500 TL'nin altında kalıyor ise 3.000 TL, 3.500 TL ile 7.500 TL aralığında alinan bir emekli aylığı varsa 3.500 TL, 7.500 TL ile 10.000 TL kadar bir emekli aylığı söz konusu ise 4.500 TL 10.000 TL üzerine çıkıyorsa emekli maaşı onlard tam 5.000 TL tutarında bir promosyon ödemesi alabilirler. Nasıl verilir. Emekli vatandaşlar 3 yıl boyunca maaşlarını Ziraat Bankası’ndan Almayı Taahhüt etmek zorundadır.

Bu promosyon idaresi için başvurular 18.10.2022 tarihi itibari ile başlamış olup, şuanda da devam etmektedir. Promosyon ödemelerinin yapılmaya başlanacağı tarih ise 01.11.2022'dir. Promosyon ödemesi almak için nasıl basvurulur? Şubeler, İnternet Şubesi, Ziraat Mobil (Uygulamanın güncellenmesi gerekmektedir.) ATM’ler, SMS ile. 4757’ye “PRO” yazıp bir boşluk bırarak “TC Kimlik Numarası”nı yazın SMS gönderin. Bundan sonra Müşteri İletişim Merkezi tarafından aranarak onaylar alınmaktadır.