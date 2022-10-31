İş Bankası Duyurdu! Kampanya Kapsamında 200 Tl!  Şimdi İş Bankası Müşterisi Olmanın Tam Zamanı!

İş Bankası’ndan bir yeni kampanya haberi daha geldi. Şimdi İş Bankası müşterisi olanlara kazanıyor. Bu banka tarafından yeni bir karar alındı. İş Bankası, kendi web sitesi aracılığı ile oldukça mühim bir açıklamada bulundu. Banka, çok sayıda vatandaşı alakadar eden bu yeni kampanyasının detaylarını anlatarak, ilgilenen müşterilerinin faydalanmasının yolunu açtı.

İş Bankası’ndan Müşterilerine Yeni Bir Kampanya Fırsatı!

Şimdi İş Bankası, müşterisi olanlar kazanıyor. Banka, sadece kendi müşterilerine özel bir fırsat sundu. Is nankasından gelen son açıklamaya göre uygulamayi indiren kullanmaya başlayan bu jsmpsnyadan faydalanabiliyor. İşCep uygulaması içerisinde bulunan “Müşteri Olmak İstiyorum” bölümü ile uzaktan şubeye gitmeden İş Bankası müşterisi olma işlemini gerçekleştiren vatandaşlara mujde bu kampanya sizin için! Bu şekilde iş Bankası müşterisi olanlar icin yapacakları ilk 200 TL ve üstü alış verişte 200 TL MaxiPuan hediye gelecek. Kampanyadan faydalanmak isteyen vatandaşlara bu ayın sonuna kadar süre verildi. Kampanya Kasıma kalmiyor! Yetişen 200 MaxiPuan kazanıyor.

İş Bankası Yapmış Olduğu Bu Güncel Kampanyanın Detaylarını Duyurdu!

İş Bankasının bu güncel kampanyasına evinizden hiç cikmadan dahil olabilir online Müşteri olarak ilk siparişinizi oluşturabilirsiniz. Tamamlanan alış veriş işleminden sonra belirtilen miktarın üzerine çıktıysanız 200 TL’lik MaxiPuaniniz hayırlı olsun. Ancak kampanyanın bit süresi var. Bu ay son! Ocak ayından beri süre gelen kampanya artık bitiyor.

1 Ocak ile 31 Ekim 2022 tarihleri içerisinde İşCep'de nulunan “Müşteri Olmak İstiyorum” bölümünden ilk kez İş Bankası müşterisi olarak, ardından hiç beklemeden hemen İş Bankası kredi kartı ya da Bankamatik Kartı başvurusunda bulunmuş olan ya da bulunacak plan müşteriler fayda sağlayabilecek.

Kart başvurusu işlemi tamamladıktan sonra ilk ay yeni müşteri kontenjanından yapılacak 200 TL ve üzeri alış verislerde tam 200 TL MaxiPuan kazanma şansı yakalayabilirsiniz. İş Bankası müşterisi olma işlemi tamamlandıktan sonra, kampanya ya katılım şartlarını sırasıyla yapan müşterilere özel MaxiPuan yüklemeleri 15 Temmuz 2022'ye kadar devam edecek.