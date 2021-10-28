Ziraat Bankası Şartsız 2000 TL Ödeme Yapacak, Destek Olacak

Ziraat Bankası üzerinden yapılan kampanya duyurusu ile birlikte 2 bin TL'ye kadar artı para imkanı alacak olan kişiler istedikleri zaman bu paraları kullanarak ihtiyaçlarını giderebilecek. Ziraat Bankası üzerinden yapılan duyuru ile birlikte 2.000 TL'ye kadar artı para başvurusunda bulunmak isteyen kişiler Banka hesabı olması yeterli olacaktır.

Ziraat bankası'nın resmi internet sitesi üzerinden sosyal medya hesapları üzerinden ve televizyon reklamlarından da yaptığı duyurular ile birlikte Banka hesabı olan kişilere 2000 TL ödeme şartsız olarak verilecektir. Ziraat Bankası banka hesabınız varsa başvurunuzu şubelere gitmeden de istediğimiz zaman mobil uygulama üzerinden yapabileceksiniz. Ziraat Bankası son dakika kampanyası olarak yapmış olduğu bu artı para kampanyasını hem emekli hem çalışan hem de ticari olan müşteriler için vermektedir.

Ziraat Bankası 2000 TL artı para başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası üzerinden 2.000 TL'ye kadar artı para başvurusu yapmak istiyorsanız banka şubelerine giderek kimliğiniz ile birlikte kendi hesabınız üzerinden bu başvuruyu gerçekleştirebilirsiniz. 2000 TL artı para almak isteyen ve başvurularını banka şubelerine yapamayan kişiler internet sitesi üzerinden internet bankacılığı ile hızlı bir şekilde sonuç olabilecekleri artı para başvurusunda bulunabilirler.

Ziraat Bankası kredili mevduat hesabı başvurusunu internet üzerinden yapacak olan kişiler hemen sonucunu da öğrenebilecek ve onaylanan tutarı istedikleri hesaba gönderebilecek lerdir.

Ziraat Bankası 2.000 TL'ye kadar vermiş olduğu artı para da müşterilerine 12 ay vadeye kadar da kullanmış oldukları tutar kadar taksitli nakit avans imkanı sunacaktır. Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden onay olan kişiler 2000 TL için ayrıca fatura ödemesi kurum ödemesi gibi ödemeleri de yapabilir isterlerse bu parayı ATM'den 2000 TL olarak çekebilirler.

Ziraat Bankası emekli 2000 TL veriyor mu?

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alan kişilere de 2.000 TL'ye kadar emekli parası veriliyor. Banka üzerinden emekli maaşı alan kişilere 2000 TL artı para başvurusu yapsanız da yapmasanız da sizin hesabınıza tanımlanacak. Ziraat Bankası mobil uygulamasına girerek hesaplarımı bölümünden emekli maaşı almış olduğunuz hesabı görebilir ve bu hesap üzerinden 2000 TL artı para başvurusunda bulunabilirsiniz.