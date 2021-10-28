Tayyip Erdoğan EYT ile İlgili Açıklamalarda Bulundu, EYT Çıkıyor

Emeklilikte yaşa takılanlar yani EYT için son durumu Tayyip Erdoğan anlattı. Bu durum 1999 yılından önce işe başlayan tüm vatandaşları kapsamaktadır. Kanunda bir düzenleme yapılması neticesinde 1999 yılından önce işe başlamış bütün kadınların prim ödemelerinin hepsini gerçekleştirmeleri halinde emekli olabilecekleri belirtilmiştir. Erkek vatandaşların ise 25 yılı doldurmamaları ve prim ödemelerini gerçekleştirdikleri takdirde emekli olabilecekleri belirtilmiştir.

Hükümet EYT için Bir Çalışma Yapmadığını Bildirdi

EYT konusuyla ilgili olarak bildirilen açıklamalarda hükümet çalışma yapılmasına yönelik herhangi bir durumun olmadığını iletmiştir. Ülkemizde yaşamış olduğumuz pandemi süreci sebebiyle diğer konulara verilmiştir. Bu nedenle hükümet EYT kapmasında bir çalışma yapmadığını vatandaşlara duyurmuştur.

EYT Kapmasında Emeklilik Nasıl Olacak?

Vatandaşların işe başladıkları yıllarda kendilerine sunulmuş olan emeklilik sistemi değişmiş bulunmaktadır. Emekli olma sürecinde bulunan bütün vatandaşlar için değişen bu emeklilik sistemi sebebiyle bu durum sorun haline gelmiş bulunmaktadır. Bu uygulama vatandaşların 1999 yılından önce işe başlayan kısmını kapsamaktadır. Emekli olma sürecinde bulunan ve emekli olmak isteyen bütün vatandaşlar bu uygulama ile belirli bir yaş kriterini sağlamaları halinde emekli olabileceklerdir.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından düzenlenen mevzuata göre emekli olabilmek için bazı yaş kriteri ve prim gün şartları bulunmaktadır. Bu şartlardan yaş kriterinin eski sistemdeki şekliyle sağlanması EYT kapsamında bulunan vatandaşlar için gerekmektedir. Uygulamanın bu şekilde düzenlenmesiyle EYT kapsamındaki vatandaşlar prim, gün, istihdam şartlarını uygun hale getirseler bile yaş kriterini sağladıkları takdirde emekli olabileceklerdir.

EYT Uygulamasının Düzenlenmesi ve Kabul Edilmesi Halinde Yaş Hesaplaması Nasıl Olacak?

EYT kapsamında olan vatandaşlar da emekli olabilmek için prim, gün ve istihdam şartlarını sağlamaları halinde yaş kriterinin de sağlanması gerektiği belirtilmiştir. Bu kapsamda yaş hesaplamaları için bilinmesi gereken bazı durumlar söz konusudur. İlk bilinmesi gereken durum 1999 yılından önce vatandaşların işe başlamış olmaları gerektiğidir. Bunun yanı sıra kadın vatandaşlarda 20 yıl, 500 prim koşulu, erkek vatandaşlarda ise 25 yıl, 500 prim koşulu zorunlu olarak aranmaktadır. EYT kapsamında bulunan vatandaşlar bu şartların sağlanması halinde emekli olabileceklerdir.