Ziraat Bankası, Sadece Emekliye Maaşın 20 Katına Kadar Ödeme Yapacak, Son Dakika Duyurusunu Paylaştı

Ziraat bankası'ndan sadece emekli olan kişilere maaşlarının 20 katına kadar kredi kampanyası başladı. Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alan kişiler maaşının 20 katına kadar kredi kullanabiliyorlar. Düşük faizli olarak verilecek olan bu maaşın 20 katına kadar kredi kampanyasına katılmak isteyen emeklilerin Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı almaları şartı da bulunmaktadır.

Ziraat Bankası üzerinden emekli olan kişiler maaşlarının 20 katına kadar kredi başvurusu yaptıkları zaman değerlendirmeye alınacak ve banka kredi notuna göre kredi onayı verilecektir. Ziraat Bankası yapmış olduğu bu duyuru sonrasında emekli olan kişilerin 20 katına kadar kredi kampanyasına bugün resmen başlattı. Sizlerde bu banka üzerinden kredi başvurusu yapmak istiyorsanız başvurunuzu hızlı bir şekilde yapabilir ve onaylanan kredinizi de 36 ay vadeye kadar bölerek kullanabilirsiniz.

Ziraat bankası'ndan emekli olan kişilere maaşını 20 katına kadar kredi kampanyası

Ziraat Bankası üzerinden emekli olan kişiler maaşlarının 20 katına kadar kredi kampanyasına katılmak istiyorlarsa bu bankadan maaş almaları durumunda hemen onay alabileceklerdir. ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler belirli şartlara uygun olması ile birlikte emekli bile olsa bankadan düşük faizli olarak bir kredi kullanacak ve ihtiyaçlarını bu şekilde giderecektir. Ziraat Bankası emekli olan kişilerin bankadan maaş alması durumu sonrasında Kredi notuna bakarak daha kredi onayı vermektedir. Düşük kredi notu olup kredi onayı alan kişiler bankanın uygulamış olduğu güncel faiz oranlarından daha fazla faiz oranı ile kredi kullanabilecektir.

Ziraat Bankası emekli olan kişilere Kredi başvurusunu nasıl yaptırıyor?

Ziraat Bankası üzerinden emekli kredisi kullanmak isteyen kişiler maaşlarının 20 katına kadar kredi alabiliyor. 36 ay vadeli ve 200 bin TL'ye kadar üst limit olarak verilen bu krediler de banka müşterilerinin kredi kampanyasına katılması durumunda hemen sonucunu veriyor. Ziraat Bankası emekli kredisi kampanyasına başvuru yapmak isteyen kişiler banka şubelerine giderek kimlikleri ile birlikte işlem yapabilirler. Size en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek kimliğinizi verdikten sonra banka sizlere hızlı bir şekilde ne kadar kredi onayı vereceğini söyleyecektir.

Ziraat Bankası üzerinden daha önce Kredi kullanmış olan ve maaş alan kişiler ise bankadan mobil uygulamasına girerek buradan şubelere gitmeden de kredi başvurusunda bulunabiliyor. Maaşınızı ilk defa Ziraat bankası'na taşıdıysanız ilk olarak 10 katına kadar kredi alacak ve maaşınızı banka şubelerinde geçtikten sonra da 10 kat daha yani toplamda 20 katına kadar kredi kullanabileceksiniz.