Ziraat Bankası Sabah 8.00 de Duyurdu, Emekliye Şartsız 5000 TL Verilecek

Ziraat Bankası emekli olan müşterilerine son dakika yeni bir kampanya yaptı. Ziraat Bankası üzerinden emekli olan müşteriler 5000 TL'ye kadar şartsız bir şekilde ihtiyaç kredisi kullanabilecek. Emekli maaşını Ziraat Bankası üzerinden alan kişiler Bu sabah itibarıyla başlayan Bu minik Kredi kampanyasına katılarak gelir belgesiz ve isterlerse de banka şubelerine gitmeden 5000 TL kullanabilecekler. Bankadan yapılan açıklama ile birlikte Ziraat Bankası sabah 8 civarında yapmış olduğu bu duyuru sonrasında bugünden itibaren onbeş gün geçerli olmak üzere acil ihtiyacı olan emeklilere 5000 TL Ödeme yapacak.

Ziraat Bankası 5000 TL mini ödeme kampanyası başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası üzerinden 5000 TL'ye kadar mini ödeme almak isteyen müşteriler 36 ay vadeli ve ilk taksit ödemelerinde 90 gün ertelemeli Kredi başvurusunu banka şubelerinden Ziraat Bankası ATM sinden Ziraat Bankası müşteri hizmetleri numarasından ve şubelere gitmeden Ziraat Bankası internet sitesi üzerinden yapabilir. Ziraat Bankası müşterisi olan kişiler ise mobil uygulama üzerinden hızlı bir şekilde online 5000 TL kredi başvurusu yapabilir onaylanan kredilerini en yakın sürede hesaplarına aktarabilirler.

Ziraat Bankası başlatmış olduğu bu kampanyayı sadece kendi bankası'ndan emekli maaşı alan müşterilere vermektedir. Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alan kişiler 5000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullandıkları zaman bu kredileri düzenli ödeme yaparlarsa daha sonra daha yüksek limitli emekli kredisi kullanabilirler.

Ziraat Bankası 5000 TL ihtiyaç kredisi haricinde de kampanya yapıyor...

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler 5000 TL üzerinde de ihtiyaç kredisi istedikleri zaman kullanabilirler. Emekli olan kişilere yapılan bu kredi kampanyaları özellikle emekli maaşını Ziraat Bankası üzerinden alan kişilere hem masrafsız hem de düşük faiz oranları ile verilmektedir. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız ve 5.000 TL üzerinde ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız size en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek kimlik ve gelir belgesiz Olarak emekli kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Ziraat Bankası emekli kredisi başvurusu yapan müşteriler 36 ay vadeye kadar ve ilk taksit ödemelerinde de 3 ay ertelemeli olan bu kredileri ister ihtiyaç kredisi isterse de borç kapatma Kredisi olarak kullanabilirler.