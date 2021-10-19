Avustralyalı Gençler 14 Kanguru Öldürmekle Suçlanıyor

İki Avustralyalı genç, hafta sonu Sidney'in güneyindeki bir sahil kasabasında 14 kanguruyu katletmekle suçlandı. Cumartesi günü yerel halk tarafından Batemans Koyu'nda iki farklı yolda bir düzine yetişkin kanguru ve iki joey bulundu ve polise haber verildi. Öfke, ertesi gün yerel bir sakin tarafından bulunan üçüncü bir kanguru yavrusunu yaraladı. WIRES Avustralya Yaban Hayatı Kurtarma Örgütü, "hayatta kalan tek joey"i beslediklerini ve adını "Umut" koyduklarını söyledi.

Grup, cinayetlerden duyduğu şoku dile getirerek, "Bu, özverili gönüllülerimiz ve yerel sakinlerimiz üzerinde silinmez bir iz bıraktı" dedi.

Bakıcılar ve destekçiler topluluğumuz, Cuma gecesi Batemans Körfezi'nde iki ayrı yerde iki joey de dahil olmak üzere 15 Kanguru'nun ölümüyle sonuçlanan olayların haberlerine üzüldü. Bu, kendini işine adamış gönüllülerimiz ve yerel sakinlerimiz üzerinde silinmez bir iz bıraktı.

“Cumartesi sabahı bir halk üyesi tarafından yakınlarda hayatta kalan tek bir Joey bulundu. Uygun bir şekilde 'Umut' lakabını aldı ve şu anda yerel WIRES üyesi Shelley ile ilgileniyor. Grup, bir tweet'te, Hope'un ilerlemesi hakkında sizi güncellemeye devam edeceğiz ”dedi.

New South Wales Polisi, Blairs Road ve Sandy Place'de beş yetişkin kanguru ve bir joey ölü ve Maloneys Beach bölgesinde yedi yetişkin kanguru ve bir joey daha bulduklarını söyledi. 17 yaşındaki iki kişi Pazartesi günü NSW polisi tarafından bir düzineden fazla kanguruyu topluca öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı. Hayvanları pervasızca dövüp öldürmekle suçlanan ikili, önümüzdeki ay mahkemeye çıkacak. Polis BBC'ye kangurulara bir araba çarptığını söyledi, ancak cinayetlerin ardındaki nedeni açıklamadı.

İki genç, hayvanlara eziyet etmekten suçlu bulunursa beş yıl hapis cezası ve 22.000 Avustralya Doları (12.000 £) para cezasıyla karşı karşıya kalacak.