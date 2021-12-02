Ziraat Bankası Sabah 08.00'De Yayınladı, Banka 0.49 Faizli Nakit Vereceğini Açıkladı

Ziraat Bankası son dakika yapmış olduğu nakit kredi kampanyası duyurusu ile birlikte vatandaşların acil ihtiyaçlarını düşük faiz oranları ile gidereceğini açıkladı. Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler 0.49 faiz oranları ile kredi kullanmak istiyorsa Daha önce bu banka üzerinden kredi veya kredi kartı kullanmış olması gerekmektedir. Ayrıca kişiler 0.49 faiz oranları ile nakit kampanyasından faydalanmak için emekli maaşını veya sigortalı olarak çalışan maaşını Ziraat Bankası üzerinden alması gerekiyor. Belirtilen şartlara uygun olan kişiler Ziraat Bankası üzerinden başvuru yaparak 20.000 TL'ye kadar 049 faizli kredi kullanabilir.

Ziraat Bankası başvuru şartları

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak için daha zor şartlara uygun olmanız gerekmektedir. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler emekli olması durumunda emekli maaşı bu bankada ise kredi kullanabilir. Ziraat Bankası emekli kredisi olarak yüksek limitli krediler verirken 049 faizli sadece 20.000 TL'ye kadar ve daha önce mi bankadan kredi almış olan kişilere yapılan bir kampanyadır. 049 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda kredi notu 1100 ve üzerinde olması son iş yerinde de en az 6 aydır sigortalı olarak çalışıyor olması gerekmektedir. Devlet memuru olan kişilerde daha önceden Bu bankadan kredi kullandıysa 20.000 TL'ye kadar 0.49 faizleri Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi destek başvurusunda bulunabilir.

Başvuru nasıl yapılır?

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız 20 bin TL'ye kadar 0.49 faiz oranları ile işlem yapacak olan kişiler bankadan resmi internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurabilir. Başvuru formunu doldurduktan sonra sizlere gelen sms ile birlikte Kredi sonucu belli olacak ve bu sonuçla en yakın banka şubesinden kredi kullanabileceksiniz.

Ziraat Bankası ayrıca internet bankacılığı kullanan vatandaşlar için de banka şubelerine gitmeden Kredi imkanı sağlıyor. Ziraat Bankası internet bankacılığı kullanmak için banka hesabınız üzerinden müşteri hizmetleri numarasını arayarak internet bankacılığı şifresi oluşturmanız ve mobil uygulaması olan Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden giriş yaparak kredi başvurusu yapmanız gerekmektedir.