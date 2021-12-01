Omicron Varyantını Yayılmaya Devam Ediyor

Omicron koronavirüs varyantı, 24 Kasım'dan bu yana en az 22 ülkede tespit edildi.

Pazartesi günü, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Omicron'un yayılmasından kaynaklanan küresel riskin "çok yüksek" olduğu konusunda uyardı ve 194 üye ülkeyi yüksek riskli gruplara aşı dağıtımını hızlandırmaya çağırdı.

DSÖ, aşıların ve önceki enfeksiyonların neden olduğu bağışıklığa karşı korumadan kaçma potansiyelini değerlendirmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmasına rağmen, henüz Omicron bağlantılı ölüm bildirilmemiştir.

Ülkeler/bölgeler şunları içerir:

Avustralya, Avusturya, Belçika, Botsvana, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Almanya, Hong Kong, İsrail, İtalya, Japonya, Hollanda, Nijerya, Portekiz, Reunion, Suudi Arabistan, Güney Afrika, İspanya, İsveç, İsviçre ve Birleşik Krallık.

Dünya Sağlık Örgütü, seyahat yasaklarının, Güney Afrika'dan yeni suşla ilgili araştırmalara yardımcı olabilecek laboratuvar örneklerinin paylaşımını geciktirerek Omicron koronavirüs varyantına karşı küresel işbirliği üzerinde bir etkisi olduğunu söyledi.

DSÖ'nün COVID-19 teknik lideri Maria Van Kerkhove, Güney Afrikalı araştırmacıların bilgi, veri ve numuneleri paylaşmaya istekli olduklarını, ancak seyahat yasaklarının "bu numunelerin gerçekten ülke dışına gönderilmesi için bazı zorluklara neden olduğunu söyledi. ”.

Bilim adamları, ilk olarak geçen hafta Güney Afrika'da tespit edilen Omicron varyantının etkileri hakkında daha fazla bilgi edinmek için uğraşıyorlar. Şu anda en az 24 ülkede rapor edilmiştir.

Varyantın ilk nerede ve ne zaman ortaya çıktığı belirsizliğini koruyor olsa da, DSÖ'nün yeni türe yanıt olarak "rasyonel" önlemler çağrısına rağmen, ülkeler özellikle Güney Afrika'dan gelen ziyaretçilere seyahat kısıtlamaları getirmek için acele ettiler.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk Omicron varyantının Kaliforniya'daki bir kişide tespit edildiğini söyledi.

Portekiz ligi, oyunculara her maçtan önce test edilmesini emrediyor

Portekiz futbol ligi, geçen hafta bir oyunun bir salgın nedeniyle yarıda bırakılmasının ardından tüm profesyonel oyuncuların her maçtan önce COVID-19 için test edilmesi gerektiğini söyledi.

Ligden yapılan açıklamada, tüm oyuncuların maçtan 48 saat önce antijen testi yaptırmaları gerektiği ve yedek kulübesinde maske kullanılması gerektiği konusunda kulüpleri bilgilendirdiği belirtildi.

Lizbon kulübü Belenenses SAD, Cumartesi günü Benfica'ya karşı Primeira Liga maçına sadece dokuz oyuncuyla başladı ve ekibin geri kalanı, bir dizi oyuncu ve personelde COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından evde tecrit edildi.