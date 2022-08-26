Ziraat Bankası saat 11:30 da açıkladı! Banka hesabı olanların 3 gün içinde başvuru yapması gerekiyor, Son dakika

Ziraat Bankası internet bankacılığı uygulaması üzerinden ve kendi sosyal medya hesapları üzerinden yapmış olduğu yeni duyuru sonrasında bugünden itibaren 3 gün içerisinde Banka hesabı olan ve başvuru gerçekleştirecek olan kişilere 30.000 TL ödeme vereceğini açıkladı. Ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlar için sürekli güncel kredi kampanyaları yapan Ziraat Bankası düşük faiz oranları ile birlikte Kredi kullanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak işlem yapacağını açıkladı. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek hızlı bir şekilde banka üzerinden kredi kullanabilecek ve 3 gün içerisinde yapmış olduğunuz başvurular sonrasında hızlı bir şekilde hesaplarınıza ödeme alabileceksiniz.

Ziraat Bankası internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan kişileri 30.000 TL'ye kadar ödemeler 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak verilecek ve daha düşük limitlerde de kredi kullanmanıza imkan sağlanacaktır. Ziraat Bankası vatandaşların ihtiyaçlarına göre vermiş olduğu bu kredilerde şartlara uygun olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak işlem yaparak Kredi vermektedir. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar 90 gün ertelemeli alacakları bu kredilerde şartlara uygun olarak aynı gün içinde hesaplarına ödemeler alabilir.

Emekli maaşı bu bankada olan vatandaşlar da kampanyaya katılabiliyor

Ziraat Bankası Sadece bireysel olan vatandaşlar için değil emekli olan vatandaşlar için de yapmış olduğu kredi kampanyasında şartlara uygun olarak Kredi imkanı sağlamaya devam edecek. Ziraat Bankası resmi internet sitesine giriş yaparak buradan ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir ve onaylanan bu kredileri aynı gün içinde hesabınıza yatırarak da kullanabilirsiniz. Emekli maaşını bu bankadan alan vatandaşlar veya emekli maaşları bu bankaya taşıyan vatandaşlara sadece 30.000 TL değil daha yüksek limitlerde de kredi imkanları sağlanarak özellikle diğer bankadaki olan borçlarını kapatmak isteyen vatandaşlara destek verilecektir.