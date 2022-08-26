4 bankadan deprem etkisi yaratan açıklama geldi! Daha önce başvuru yapmayanlar hemen onay alacak

Ziraat Bankası Garanti Bankası Akbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirerek gelir belgesiz olarak 50.000 TL kredi ödemesi almak isteyen vatandaşlar için yapılan yeni kampanyada duyuru paylaşıldı. 4 bankanın başlatmış olduğu kredi kampanyasında nakit ihtiyacı olan vatandaşlara banka kredi puanı uygun olması durumunda aynı gün içinde gelir belgesiz olarak Kredi imkanı sağlanarak yüksek vadelerde ödeme imkanı geri olarak sağlanacaktır. Ziraat Bankası Garanti Bankası Akbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden 50.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak bu krediler verilmektedir.

4 bankadan gelir belgesiz ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kredi kullanmak isteyen vatandaşların şubelere gitmeden işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için banka müşterisi olması istenmektedir. Ziraat Bankası banka müşterisi olan vatandaşlar nakit ihtiyacı olmaları durumunda aynı gün içinde Kredi ödemelerini alarak bir işlemlerini hızlı bir şekilde yapabilmektedirler. Size en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek de kimliğinizle birlikte başvuru yapabilirsiniz.

Garanti Bankası Sadece sigortalı olarak çalışan kişileri ve son işyerlerinde üç aydır çalışan vatandaşları 50.000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi verecek. Başvurularını yapacak olan kişiler banka şubelerinden ve banka internet sitesi üzerinden işlem yapabiliyor.

Akbank üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız başvurunuzu Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak hemen yapabilirsiniz. Akbank SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız Kredi yazın boşluk bırakın ve t.c kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 44-25 numarasına gönderin.

Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara düşük faizli olarak verilecek olan ihtiyaç kredilerinde 50.000 TL aynı gün içinde ödeme olarak verilmektedir. 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak alacağınız bu kredilerde 50.000 TL kredi mobil uygulamalar üzerinden hızlı bir şekilde sizlere verilmektedir.