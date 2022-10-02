Ziraat Bankası, PTT, Halkbank ve Vakıfbank hesabı olanlar dikkat! 5 gün içinde işlem yapmazsanız!

Ziraat Bankası, PTT, Halkbank ve Vakıfbank hesabı olan vatandaşlar, 5 gün içerisinde nakit, başvurularını gerçekleştirerek banka şubelerine gitmeden de işlemlerini kolay bir şekilde yapabilecekleri yeni bir kredi paketi hazırlandığı açıklandı. Ziraat Bankası, PTT, Halkbank ve Vakıfbank, üzerinde hesabı olan vatandaşlar, internet bankacılığını kullanarak, 50000 TL'ye kadar kullanacakları kredilerde 5 gün içerisinde başvuru yapmaları durumunda hem düşük faiz oranlarından yararlanarak, hemde masrafsız kredi seçeneklerinden faydalanarak, ihtiyaç kredisi alabilecek.

Emekli olan vatandaşlar ile birlikte sigortalı olarak çalışan kişilerin acil paraya ihtiyacı olması ve ekonomik sıkıntı çekmeleri durumunda düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi alabilecekleri bu dört banka üzerinden sizlerde başvurularınızı gerçekleştirerek, 36 ay vadeli 50000 TL ihtiyaç kredisi alabilirsiniz. Son zamanlarda ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar ile bir ilgili detaylı paylaşımlar yapan kamu bankaları yapmış olduğu kampanyalarda özellikle kendi bankasından maaş alan veya banka hesab olan vatandaşlara daha düşük faiz oranları ile birlikte destekler vereceğini açıkladı.

Ziraat Bankası, PTT, Halkbank ve Vakıfbank hesabı olan vatandaşlar...

Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank ve PTT üzerinde hesabınız varsa hemen internet bankacılığı şifreleriyle birlikte bankaların kendi mobil uygulamaları üzerinden ihtiyaç kredisi başvurunuzu 7 24 yapabilirsiniz. Ziraat Bankası Halkbank ve Vakıfbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek için şubelere gitmeden de işlemlerini kolay bir şekilde yapabilecekleri kampanyaları hemen hazırlanabiliyor.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için yapılan bu kredi işlemlerinde 5 dakika içerisinde sonuç verileri ve onaylanan krediler, hesaplara yatırılarak da yine aynı gün içinde kullandırılmakta. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız, şubelere gitmeden de işlemlerinizi yapabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden sizlerde hemen emekli kredisi kullanabilir, hem de düşük faiz oranları ile birlikte dilediğiniz zaman tüketici kredisi alabilirsiniz.