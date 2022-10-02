Tarım Kredi Kooperatif Market duyurdu! Ekim ayında fiyatı düşen ürünlerin listesi yayımlandı!

Tarım Kredi Kooperatif Market yeni ürün listelerini yayımladı! Tarım Kredi Kooperatif Market üzerinden Ekim ayında düşük ücretle ürünlerin satışlarını yapacağını açıkladı! Tarım Kredi Kooperatif Market, Cumhurbaşkanı talimatı sonrasında sayıları arttı ve kar amacı gütmeden ürün satışlarına başladı. Tarım Kredi Kooperatif Market ekim ayında da ürünlerde indirime gittiğini sosyal medyadan duyurdu.

TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKET EKİM AYI İNDİRİMLİ ÜRÜN LİSTESİ

Tarım Kredi Kooperatif Market internet sitesinden ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı duyuruda, Ayçiçek yağının fiyatını 5 litre olarak 135 TL'ye kadar düşürdüğünü açıkladı. Süzme peynir 48,90 TL ile satışa sunulurken, dana kangal sucuk, 139,90 TL olarak Ekim ayında satılacaktır. En düşük marketler arasında yer alan ve devlet destekli olan Tarım Kredi Kooperatif Market, Ekim ayında binlerce ürünlerde indirim yapmaya devam edecek.

TK Tiryaki siyah çay 1 kg için de indirim kataloğu paylaşan Tarım Kredi Kooperatif Market, bu ürünü 59,90 TL'ye satıyor. Pirinç 2 kilo 27.50 TL, Toz şeker ise 2 kilosu 34 TL olarak satıldığı göze çarpıyor.

Tarım Kredi Kooperatif Market tarafındna yapılan indirimlerde dikkat edilen bir diğer ürün ise, un oldu. 1 kilo un 9.90 TL'ye satılıyor. Kırmızı mercimek kilosu 18.50 TL, Işıl tuz, 2.75 TL olarak satılıyor. Tarım Kredi Kooperatif Market sosyal medya hesaplarını takip ederek güncel ürünler hakkında bilgiler alabilirsiniz.