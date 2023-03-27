Ziraat Bankası okula giden tüm çocuğu olan ailelere 20.000 TL ve 50.000 TL arasında nakit ödemesi yapacak

Ziraat Bankası başlatmış olduğu yeni ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşları hemen aynı gün içinde yeni bir kredi kampanyası duyurusu paylaştı. Ziraat Bankası okula giden tüm çocuğu olan ailelere acil ihtiyaçları ve okul ihtiyaçları için kullanabilmeleri için 20.000 TL ve 50.000 TL arasında gelir belgesiz ve 36 ay vadeli yeni bir kredi kampanyası başlattı.

Ziraat Bankası kamu Bankası olmasından dolayı vatandaşların tercih etmiş olduğu bankaların başında geldiği için emekli olan kişiler ile birlikte uzun süredir sigortalı olarak çalışan kişilerin çocukları eğer okullara gidiyorsa ve okul ihtiyacı için para ihtiyacınız varsa Ziraat Bankası sizlere 36 ay vadeli yeni bir ihtiyaç kredisi kampanyası başlatıyor ve bu kredileri hesaplarınıza yatırmanıza olanak sağlıyor.

Ziraat Bankası üzerinden 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar nakit kredi işlemlerini gerçekleştirmek ve sorunsuz bir şekilde kredi onayı almak istiyorlarsa en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek kimlik ve gelir belgeleri ile birlikte işlemlerini gerçekleştirebilecekler ve bu bankalar üzerinden diledikleri zaman kredi kullanabileceklerdir. Ziraat Bankası 50.000 TL'ye kadar verilmiş olan tüm kredilerde bireysel ihtiyaç kredisi politikalarına uygun olan vatandaşlara kendi banka müşterisi olması durumunda Ziraat mobil uygulaması üzerinden kredi ödemesi vermekte olup ihtiyaç kredisi başvurularından gerçekleştirerek nakit kredi kullanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli de ihtiyaç kredisi ve 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak da destek veriyor. Ziraat Bankası 50.000 TL ve üzerinde ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için hemen aynı gün içinde Kredi işlemlerini gerçekleştirebilecek ve nakit kredileri hesaplarına yatırarak kullandırabilecek bir kampanya hazırladı.