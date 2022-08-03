Ziraat bankası nakit ödemeleri için son dakika açıklama yapıldı! Başvuru yapanlar anında onay alacak

Ziraat Bankası üzerinden nakit ödemesi alacak olan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 36 ay vadeli olarak işlemler yapılarak yeni bir kredi kampanyası hazırlandı. Devlet bankası olan Ziraat Bankası nakit ihtiyacı olan ve acil kredi kullanacak olan vatandaşlar için hazırlamış olduğu, buna git kampanyalarında hızlı bir şekilde vatandaşlara kredi imkanı sunarken, ilk taksit ödemelerinde 90 gün erteleme yaparak rahat nefes aldırıyor.

Ziraat Bankası, özellikle emekli olan vatandaşlar ile birlikte sigortalı olarak çalışan vatandaşlar için başlattığı kredi kampanyasında, acil ihtiyaç kredisi adı altında vermiş olduğu kredilerde şartlara uygun olan vatandaşlar hemen işlem yaparak, kredi kullandırmaktadır. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara aynı gün içinde kredi imkanı sağlanıyor.

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

50000 TL'ye kadar kullanabileceğiniz kredi limitlerinde banka sizlere hızlı bir şekilde sonuç verecek ve onaylanan kredinizi hemen aynı gün içinde hesabınıza yatırmanıza olanak sağlayacaktır. Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, banka şartlarına uygun olması durumunda hemen en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek kimlik gelir belgesi ve ikametgah belgesi ile birlikte başvuru yapabilir.

Sigortalı olarak çalışan vatandaşların son işyerlerinde 6 aydır sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda kredi kullanabileceğini söylemek isteriz. Emekli olan vatandaşlarımız ise emekli maaşları üzerinden alacakları krediler ile birlikte hızlı bir şekilde 50000 TL'ye kadar kredi kullanabileceğinin haberini veririz. Ziraat Bankası, mobil uygulaması üzerinden kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlara internet bankacılığı uygulaması ve internet şubesi üzerinden verilecek olan tüm kredilerde, masrafsız ve gelir belgesiz olarak kredi kullandırılmaktadır.