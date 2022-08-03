Emekliye ödeme var! Emekliler alıyor! Bankamatik önleri kuyruk oldu, Son dakika

Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurularınızı gerçekleştirerek, bankamatik üzerinden kredi kampanyasına katılacak olan emeklilere, duyuru, bu sabah yapıldı. Emekli maaş hesabınız üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirerek, alabileceğiniz nakit kampanyasından faydalanmak isteyen vatandaşlara hızlı bir şekilde sonuç verilerek, aynı gün içinde ödemeler yapılmaktadır. Emekli maaş hesabınız üzerinden alacağınız nakit kampanyasından alacağınız en yüksek limit ise 20000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak kredi limit olmaktadır.

Bankalarda herhangibir sorunu olmayan vatandaşlar, hem kamu bankalarından hem de özel bankalar üzerinden yapılacak olan kampanyalara katılarak, işlemlerini gerçekleştirebilecek ve bankadan kredi kullanabilecek.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası, ilk dağılan şartlar uygun olması durumunda uygun bir şekilde sonuç verilmektedir. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirmek isteyen, kiş'ten 20000 TL kredi onayı almak istiyorlarsa, bankanın internet sitesine girerek buradaki kredi başvuru formunu doldurması gerekiyor.

AKBANK

Akbank üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar ise kredi kullanmak istiyorlarsa çok derine giderek veya banka şubelerine gitmeden, Akbank Direkt uygulamasını kullanarak işlemlerini gerçekleştirebilir. Akbank Direkt uygulaması üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi imkanı sağlanmaktadır. Akbank üzerinden başlatılan kampanyada nakit kredi kullanacak olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verecek ve onaylanan kredi hemen aynı gün içinde hesaplara yatacak. Akbank ayrıca cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, kredi imkanı sağlamaktadır. Kredi yazın boşluk bırakın ve kimlik numaranızı yazarak, 44 25 numarasına gönderin.

GARANTİ BANKASI

Garanti Bankası üzerinden başvuru yapmak isteyenler banka şubelerine giderek kimlikleriyle birlikte emekli kredisi kullanabilir. Garanti Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirecek olan emeklilere 5 dakika içerisinde sonuç vermektedir.