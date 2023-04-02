Ziraat Bankası Nakit Kampanyası Duyurusu Sonrasında, Emekli ve Çalışan Ödemeleri Almaya Başladı!

Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak olan emekli ve çalışan kişiler için yeni bir kampanya duyurusu başlattı. Ziraat Bankası, kamu bankası olmasından dolayı vatandaşların tercih etmiş oldu, bankaların başında gelirken, kredi kullanacak olan kişileri uygun faizlerle ödemeler vererek ihtiyaç kredisi kullandırmaktadır. Ziraat Bankası, belirli şartlar dahilinde ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere uygun faizlerle vermiş olduğu bu kredilerden yararlanabilmeleri için 36 ay vadeli yeni bir kredi paketi açıkladı ve emekli olan sigortalı olarak çalışan kişilere 50000 TL ödeme alabilecek.

Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvuru yapmak isteyen vatandaşlara hemen aynı gün içinde ödemeleri vereceği bir kredi paketi hazırladı ve ek nakit ihtiyacı olan kişilere ihtiyaç kredisi kullanmak için kredi notu uygun olması durumunda bu bankadan kredi alabilir.

Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Ziraat Bankası üzerinden kredi başvurusunu yapmak istiyorsanız başvurunuzu banka şubelerine giderek bireysel müşteri temsilcisi üzerinden kimliğiniz gelir belgeniz ve ikametgah belgeniz ile birlikte hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası üzerinde hesabı olan ve kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda, Ziraat Bankası müşterisi olması halinde mobil uygulamayı kullanabilir ve bu bankadan hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi alabilmektedir.

Ziraat Bankası, emekli maaş hesabı üzerinden vermiş olduğu, ihtiyaç kredilerinde ise kendi bankasından maaş alan müşterilere hemen aynı gün içinde ödeme vermektedir. Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.