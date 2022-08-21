Ziraat Bankası Mesajlara Yanıt Verdi! Bankalardaki Borçlarınızı Aylık Düşük Ödemeler İle Hemen Kapatın!

Ziraat Bankası üzerinden başlatılan yeni kampanyada nakit ihtiyacı olan vatandaşların ve bankalardaki borçlarını kapatmak isteyen kişilere düşük faiz oranları ile birlikte aylık düşük limitlerde ödeyebileceğiniz yeni bir kredi kampanyası hazırlandı. 31 Ağustos tarihine kadar devam edecek olan bu kampanyada nakit ihtiyacı olan kişilerin aynı gün içinde kredi ödemelerini alabilecekleri kampanyada 50000 TL 36 ay vadeli 50000 TL ve üzerindeki kredilerde 24 ay vadede 100000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi kullanabilirsiniz. Başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşların, Ziraat Bankası üzerinden yapmış oldukları kredi başvuruları ile birlikte bireysel müşteri olmaları durumunda değerlendirmeye alınarak aynı gün içinde kredi ödemeleri yapılmaktadır.

ZİRAAT BANKASI KREDİ BAŞVURUSU

Devlet bankası olan Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 36 ay vadeli 50000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu banka şubeleri üzerinden kimlik ve gelir belgesiyle birlikte yapılmaktadır. Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara banka 5 dakika içerisinde kredi sonucunu vererek, aynı gün içinde kredi ödemelerini yapacağını da açıkladı.