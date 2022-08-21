SGK 4A 4B 4C Emekli Olanlar Hesaplarını Kontrol Edecek! Bankalar 20.000 TL Ödeme Yatırmaya Başladı Bile...

Emekli maaşı alan vatandaşlar, 20000 TL'ye kadar ödeme almak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirebilecekleri bankalar yayınlandı. Emekli maaş hesabınız üzerinden 20000 TL'ye kadar ödeme alacak olan vatandaşlar, kamu bankaları ile birlikte özel bankaların başlattığı kredi kampanyasından faydalanarak, gelir belgesiz 20000 TL kredi kullanmak istiyorlarsa başvurularını aynı gün içinde yaparak, hemen hesaplarına bu ödemeler alabilmektedirler. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalara katılacak olan kişilerin ekonomik sıkıntı yaşamaları durumunda acil ihtiyaçlarında 20000 TL'ye kadar ödemeleri, anında onaylanacaktır.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden almanız durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek, bu bankalar üzerinden kullanacağınız kredilerde 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli işlemler yapılmaktadır. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, 20000 TL'ye kadar gelir belgesiz 50000 TL kadarda gelir, belgeli olarak sizlere kredi imkanı sağlarken, bireysel tüketici kredisi faiz oranlarından yararlandırarak sizlerin hesabına ödeme yatırmaktadır. Ziraat Bankası başta olmak üzere, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek olan kişilerin bu bankalar üzerinden maaş almaları durumunda, işlemlerini yapacağını söylemek istiyoruz.

Garanti Bankası Akbank ve Denizbank

Sadece kamu bankaları üzerinden değil, özel bankalar üzerinden de başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanmak isteyen vatandaşlara 36 ay vadede kredi kampanyaları yapılmaktadır. 36 ay vadeli olarak kullanabileceğiniz ihtiyaç kredisi kampanyasında kredi şartlarına uygun olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilecek ve onaylanan krediler, hemen aynı gün içinde hesaplarına yatırılarak kullandırılmaktadır. Garanti Bankası Akbank ve Denizbank üzerinde hesabınızın olması durumunda bankaların mobil uygulamaları üzerinden başvurularınızı gerçekleştirerek, bu bankalar üzerinden dilediğiniz zaman ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.

Garanti Bankası Akbank ve Denizbank üzerinde hesabı olmayan ve bu bankadan maaş almayan vatandaşlar, maaş, taşıma işlemlerine bu bankalara yaparak, daha yüksek limitlerde krediler kullanabilir ve diğer bankadaki olan kredi ve kredi kartı borçlarını kapatarak da işlem yapabilir. özel bankalar üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlara 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli almış oldukları kredilerde gelir belgesi istenmeden ihtiyaç kredisi alabilmektedir. Garanti Bankası Akbank ve Denizbank üzerinden kredi faiz oranlarını merak ediyorsanız, bankaların resmi internet sitelerine giriş yaparak buradan kredi kampanyalarına başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.