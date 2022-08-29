Ziraat Bankası Kredi ve Kredi Kartı Borcu Olanlara 50 bin TL Destek Kredisi Verecek

Ziraat Bankası Kredi ve Kredi Kartı Borcu olanlara 50 bin lira tutarlı kredi verecek. Ziraat Bankası yeni kampanyasını açıkladı. Kredi başvurusu yapan herkese 50 bin lira kredi veriyor.

Kredi veya kredi kartı borcu olan kişilere Ziraat Bankası 50 bin lira destek kredisi verecek. Yeni kredi kampanyasını açıklayan banka, kredi başvurusunda bulunan kişilere 50 bin lira tutarında kredi için onay veriyor. Kredi kartı veya kredi borcundan dolayı bankalardan kredi alamayan vatandaşlar belirli faiz oranları ile kredi imkânı tanınıyor.

Kredi başvurusunda bulunmak isteyen kişilere anında hızlı sonuç bildiriliyor. Başvuru yaparak 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi için internet üzerinden başvuru yapılabilir. Kredi kullanmak isteyen kredi borcu veya kredi kartı borcu olsa bile borçlarını kapatmak için ihtiyaç kredisine başvuru yapabilecek.

Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi Şartlarını Açıklandı

Kredi almak isteyen vatandaşlara, ihtiyaçlarını gidermek için uygun faiz oranlı kredi verilecek. Kredi kampanyasına katılmak için başvuruda bulunan kişilere 36 ay vadeli en fazla vade sayısı olan seçenekler sunularak ödeme tablosu oluşturuluyor. Kredi kullanmak isteyen vatandaşlar TC vatandaşı olmaları ve 18 yaşından büyük olmaları durumunda kredileri onaylanıyor. 36 ay vadenin yanı sıra 3 ay erteleme fırsatı da başvuru yapan kişilere sunuluyor. Banka sicili düzgün olan kişilere kredi borcu veya kredi kartı borcu olanlara ihtiyaç kredisinin yanı sıra kredi kartı ürünlerini de sunuyor. Kullanılan ürünlerin ödemeleri gününde yapılması halinde kredi sicili düzelir ve kredi notu yükselir. Bu şekilde düzenli ödeme yapan kişilere banka tarafından destek kredisi sunuluyor.

Ziraat Bankası Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ziraat Bankası tarafından verilen ihtiyaç kredisine başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, bankanın resmi internet sitesini kullanarak başvuru yapabilir. Bunu yanı sıra en yakın banka şubesine gidilerek kredi başvurusu da yapılabilir. İster en yakın banka şubesinden isterse internet sitesinden yapılacak olan başvurularda onay hemen veriliyor. Belirlenen evrakları ile şubelerden kredi kullanımı sağlanabilir.