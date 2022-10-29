Ziraat Bankası Kredi Kartı Sahibi Olanlar Size Bir Haberimiz Var! Kampanya da Son 4 Gün Başvuran Kazanıyor! Karta 500 TL Yükleme Yapılacak!

Ziraat Bankası’ndan bir açıklama geldi. Resmi web adresi aracılığı ile ziraat bankası kredi kartı sahibi olan vatandaşları kapsayan bir kampanya duyurusu! Ayrıca bu kamoanin bitmesine geri sayım çoktan başladı son 4 gün! Daha fazla vakit kaybetmeden 4 gün geçmesi halinde sona erecek olan bu kampanyanın detaylarindan bahsedelim.

Kampanya Detayları

Ziraat Bankası’nın internet sitesi aracılığı ile müşterisine bildirmiş olduğu kampanyanın son katılım tarihi 31 Ekim’de olarak biliniyor. Ziraat Bankası bu kampanya kapsamında sağlanacak olan faydanın katılım sağlayan vatandaşların kartlarına 500 TL kadar bir yükleme yapılacağı bilgisini verdi. Ziraat Bankası’nın Web sitesinden öğrenilenlere bakıldığında TC Kimlik numarası ile kampanyaya katılım sağlanacak. Ziraat Bankası kartı olan Bankkart ile yapilacak olan elektronik cihaz alış verişlerinde kartlarına 500 TL Bankkart Lira yüklemesi yapılacağının bilgisini verdi. Bu Fırsat başka fırsat evlenenler çeyiz aliş verisi yapanlara elektronik alış verişlerinde büyük kolaylık.

Faydalanmanın Yolları Nelerdir?

500 tl bankkart Lira kazanma kampanyası kapsamında Ziraat Bankası karti olan Bankkart ile tek seferde yapilan elektronik eşya alışverişinde bu sektörde çalışan Ziraat Bankası üye işyerlerinden Bankkart POS’dan tek seferde yapılacak. 2.000 TL ile 9.999 TL arası cekimlerde 150 TL, 10.000 TL ve üstü çekimlerde 500 TL Bankkart Lira kazanma fırsatı sunduğunu duyurdu. 31 EKİM Katılım İçin Son Tarih! 500 tl bankkart Lira kazanma kampanyası 17 itibari ile başlayıp ile 31 Ekim 2022 tarihi itibari ile de son bulacaktır.

Bu kampanyadan tum müşteriler faydalanabilir ancak her müşteri yalnızca 1 defa olmak şartı ile faydalanabilir. Bu kampanyadan Bankkart, Bankkart Genç ile Bankkart Başak kartlarini kullanan müşteriler kredi kartı ve banka kartı özelliği ile faydalanma şansına sahipler. Katılım biçimi ise dukca basittir. Bankkart Mobilden ya da bankkart.com.tr adresinden katılım sağlanabilir. Kampanya ya katılım şartlarını gerçekleştiren müşterilerin hediye Bankkart Liraları alış veriş işleminden sonra hesaplarına aktarılır.