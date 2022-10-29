Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası emekliye 100.000 TL ödeme yapacağını resmi internet sitesi üzerinden açıkladı

Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası üzerinden sizler de başvurularınızı gerçekleştirerek emekli kredisi kullanmak istiyorsanız maaş müşterisi olmanız durumunda 100.000 TL gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Ekonomik sıkıntı yaşayan emekliler için kampanya başlatan Garanti Bankası ile birlikte Yapı Kredi Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurularda özellikle Kredi kullanacak olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç vereceğini ve onaylanan kredileri hesaplara yatıracağını açıkladı.

Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu emekli kampanyasında Kredi kullanacak olan emeklilerin Kredi notu düşük olması durumunda maaş müşterisi olması ile birlikte yine ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisini aynı anda vermektedir. Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda Kredi işlemlerini 5 dakika içerisinde yapabilecek ve onaylanan bu kredileri hesaplara yatırarak da kullanabilecektir.

Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi başvurularında bulunacak olan vatandaşların 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli kredi alabilmeleri için sadece 50.000 TL kredi başvurusu yapması gerekiyor.

Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların nakit ihtiyacı olmaları durumunda 50.000 TL kredi kullanmaları için uygun faiz oranları ile birlikte Kredi işlemlerini hemen aynı gün içinde yatırabileceğini açıkladı.

Garanti Bankası ile birlikte Yapı Kredi Bankası ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar için 50.000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi imkanından faydalanmalarına göre hızlı bir şekilde Kredi işlemlerini internet bankacılığı üzerinden de yapacak.

Emekli maaşı almış olduğunuz banka şubesine sadece kimliğinizle birlikte giderek başvurunuzu gerçekleştirebilir veya almış olduğunuz internet şifresi ile birlikte Garanti Bankası veya Yapı Kredi bankası'nın kendi mobil uygulamaları üzerinden kredi başvurunuzu yaparak hesabınızı ödemeler alabilirsiniz.