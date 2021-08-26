Ziraat Bankası Kredi Alamayanlara Söz Verdi, Son Dakika İhtiyaç Kredisi Verilecek

Ziraat Bankası son dakika olarak yeni bir kampanya duyurdu. Uygun faiz oranları ile banka yeni kampanyasını internet üzerinden yayınladı. Eğer bankalardan kredi alamadıysanız, Ziraat Bankası kredi imkanı verecek. Ziraat Bankası üzerinden kredi alacak kişiler, belirli şartlara uygun olması durumunda hemen kredi alabilecekler. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak kişiler, kredi notu düşük olması durumunda başvurularını banka şubelerinden istedikleri zaman yapabilecekler. Ziraat Bankası yapılan açıklamada, kredi alacak kişilere, 100.000 TL’ye kadar işlem yaparken, banka 36 ay vade ve 3 ay erteleme imkanı sunacaktır. Ziraat Bankası emekli olan kişilere ve çalışan kişilere bu ödemeleri yapacaktır. Banka hesabınız varsa bu bankanın internet bankacılığını kullanarak da kredi alabileceksiniz.

Ziraat Bankası Şartları Nedir?

Ziraat Bankası son dakika kampanyalarından birisini bugün duyurdu. İhtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyenler, belirli şartlara uygunsa hemen kredi kullanabilecek. Ziraat Bankası kredi başvuru şartlarını duyurdu. TC kimlik numaranız üzerinden yapacağınız sorgulama ile kredi notu uygun olan kişiler, ön onay alabilecekler. Banka 100.000 TL’ye kadar müşterilerine kredi imkanı sunacaktır. Krediler 36 ay vadeye kadar verilirken ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme imkanı da sunulmaktadır. İhtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişilerin bu bankada maaş alması durumunda daha düşük faizlerle kredi imkanı sunulacaktır. Eğer emekliyseniz, emekli olan kişiler bankadan maaş alması durumunda kredi onayı alabileceklerdir. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi özellikle daha önceden onay alamayanlara kredi kullandırmak için bu kampanyayı yapmaktadır.

Ziraat Bankası Kredi Başvurusu Nasıl Yapılacak?

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler, banka şubelerinden işlem yapabilir. Ayrıca bankanın resmi internet sitesi üzerinden de kredi başvurusu yapılıyor. Banka kredi başvurusu yapmak isteyenler, belirli şartlara uygun olması durumunda kredi için bankanın internet sitesinde onay alırsa, kredilerini kullanmak için banka şubelerine gidebileceklerdir. İhtiyaç kredisi alacak kişiler, belirlenen şartlara göre ayrıca mobil uygulama üzerinden de kredi alabilir. Mobil uygulama üzerinden kredi alacak kişiler, bankanın kredi şartlarına uygun olması durumunda şubelere gitmeden de kredi kullanabilecektir. Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden masrafsız olarak kredi alacaklardır.