Saç Boyası Nasıl Akıtılır?

Büyük umutlar ve parlak saç hayalleri ile başlayan saç boyama işlemleri ardından istenilen sonucun alınmaması da ihtimal dahilinde olan bir durumdur. Bunun yanı sıra yapılan araştırmalar sonucunda beğenilen rengin saça uygulanması üzerine beklenildiği gibi bir renk çıkmayabilir. Bu durumda araştırılması gereken bir diğer konu saç boyasının nasıl akıtılacağı ve saç boyasını akıtma yöntemleri olacaktır. Peki saç boyasını akıtma yöntemleri nelerdir? Kuaförde ya da evde yapılan saç boyama işlemi ardından istenilen sonuç alınmadı ise pek çok kadın, boya akıtma yöntemine başvurmaktadır.

Saçların yeni bir renge boyanması ardından her seferinde mutlu olunması gerekli bir durum değildir. Bazı zamanlarda saç boyama işlemi sonucunda elde edilen renk istenilen gibi olmuyor ya da boyayan kişi işini çok iyi bir şekilde yerine getiremiyor. Bir diğer sebep de oldukça yakışacağını düşünülen tonun istenilen sonucu verememesi olabiliyor.

Gerçekleşen saç boyama işlemi sonrasında saçta oluşan renk her zaman istenildiği gibi saçta durmayabiliyor ya da katalog üzerinde göründüğü şekilde bir ton elde edilemeyebiliyor. Bu şekilde bir durum ile karşılaşıldığı zaman telaş yapılmasına gerek yok ve ilk olarak sakinleşmek gerekir. Bu durumun sebebi ise saç boyasının pek çok akıtma yöntemi olmasından kaynaklanmaktadır. Bu şekilde doğal yollar ile saç renginden kurtulmak olası bir hal alır.

Saç boyası akıtma yöntemleri arasında limon suyu kullanılması tavsiye edilen ve sıklıkla kullanılan yöntemler arasında bulunmaktadır. Limon içeriğinde bulunan asidik renk açıcı özelliği akıtma sırasında oldukça işe yarayacaktır. Bu sebeple limonlu su ile saçlar yıkanır ve yarım saat boyunca limonlu su saçta beklenir. Aradan geçen yarım saat ardından saçlar durulanır ve haftada bir iki ya da iki kere bu işlem tekrarlanabilir.