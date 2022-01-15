Ziraat Bankası Kimlik Numarasına Göre Müşterilerine Nakit Ödemesi Yapmaya Başladı, En Yüksek Limit Belirlendi

Kamu bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası kendi hesabı olan vatandaşlar için kimlik numaraları üzerinden sorgulama yaparak nakit imkanı sağlayacağını açıkladı. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler artık kendi banka şubeleri üzerinden Kendi hesapları aracılığıyla alacakları internet bankacılığı şifresiyle birlikte hızlı bir şekilde nakit ödemesi alabilecek.

Verilen bu nakit ödemelerinde banka kişinin kimlik numarası üzerinden sorgulama yaparak ne kadar onay alacağını söyleyecek. Yapılan bu kampanyaya katılacak olan kişilere en düşük limitli 5000 TL, en yüksek limitli ise 50000 TL'ye kadar internet üzerinden kredi kullanabilecek.

Ziraat bankası nakit kredi başvurusu nasıl yapılır?

Ülkemizin kamu bankası olan Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için belirtilen şartlar dahilinde 5.000 TL ile 50.000 TL arasında 36 ay vadeli kredi imkanı sağlayacak. Başvuru yapan kişilerin ne kadar kredi onayı aldıkları kendi kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan kredi notu sorgulaması sonrasında yapılacaktır. Başvuru yaptıktan sonra kredi onayı alan kişiler belirli faiz oranları ile birlikte ne kadar kredi onayı aldılar ise internet bankacılığı üzerinden bu nakit kredi onayı ile birlikte kredi kullanabilir.

Banka bireysel olarak başvuru yapacak olan vatandaşlar için hazırlamış olduğu bu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerde ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli olarak işlem yapacağını da açıkladı. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunu kullanacak olan kişilerin emekli olması durumunda emekli maaşlarını bu banka üzerinden alması şartı ile vatandaşlar, kredi kullanabilir.

Ziraat Bankası üzerinden eğer borç kapatma kredisi almak istiyorsanız bu diğer bankadaki güncel olan ihtiyaç kredisi kredi kartı ve varsa kredili mevduat hesabı borçlarınız için banka üzerinden 100.000 TL'ye kadar kredi başvurusu yapabilirsiniz. Düşük faiz oranları ile verilecek olan bu borç kapatma kredilerinde, sizlere uygun kredi paketi hazırlanır ve 36 ay vadeli veya 24 ay vadeli kredi seçeneklerinden bir tanesini seçerek, 90 gün ertelemeli olarak kredi başvurusu yapabilirsiniz. Ziraat Bankası şubelerine giderek veya Ziraat Bankası müşteri hizmetleri numarasına bakarak kampanya detayları hakkında bilgi alabilir, resmi internet sitesi üzerinden de güncel faiz oranlarını öğrenebilirsiniz.