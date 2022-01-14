Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Emekliye Müjde Değil Müjdeler Verdi" Son Dakika Açıklama Gece Yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli olan vatandaşlara yönelik olarak müjdeli bir haber verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, emeklilere yapılmış olan zam sonrasında da emeklilere sıkıntısız bir şekilde bankalardan nakit ödemelerin verileceğini açıklandı.

Kampanyayı başlatacak olan ve emeklilere sunacak olan bankalar, kamu bankaları ve de bazı kamu destekli özel kapsamlı bankalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Emekli maaşını ise söz konusu bu bankalar üzerinden alan vatandaş, eğer kamu bankası aracılığı ile emekli maaşını alıyor ise banka şubesine gitmeden devlet destekli olan bu nakit kampanyasına rahatlıkla katılım sağlayabilir. Emekli vatandaşlara banka şubesine gitmeden internet bankacılığı ile ve internet sitesi üzerinden 50. 000 TL'ye varan devlet destekli krediler, en düşük faiz oranları uygulanarak 36 aylık vade seçenekleri ile verilecektir.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ile Halkbank aracılığı ile başlatılan bu nakit kampanyasında vatandaşlar, hangi banka üzerinden emekli maaşını alıyor ise, kendi müşterisi olduğu banka şubesi üzerinden de kredi başvurusunda bulunabilecek ve onaylanan kredisini ise zaman kaybetmeden aynı gün içinde rahatlıkla kullanabilecektir.

Emekli olanlar ya da acil durumlarda nakit ihtiyacında bulunan kişiler, başvuru yapmak istiyorsa banka şubesine gitmeden internet bankacılığı üzerinden de kredi için başvuru yapabilmektedir. İnternet bankacılığı için özel olan şifre ile birlikte bankaların mobil uygulaması üzerinden giriş yapan vatandaşlara 50 Bin TL'ye kadar kredi tutarı masrafsız, gelir belgesiz, imzasız olarak kolaylıkla verilebilmektedir.

Emeklilere özel olarak sunulan bu kredi için Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank öncelikli olarak hizmet vermektedir. Ancak bu kamu bankalarının haricinde Şekerbank, İş Bankası, Garanti Bankası ile beraber PTT ve de Denizbank da hizmet vermektedir.

50. 000 TL'ye varan miktarda ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, 36 aylık vadeli uygulama ile işlem yaptıktan sonra kredinin ilk taksit ödemesinde ise 45 gün ya da 90 günlük olarak ödemenin ertelenmesi de imkanlar dahilinde olacaktır.

Emekli maaşını özel bankalardan alan ancak kamu bankalarından birine taşıyan vatandaşlar ise emekli promosyonundan faydalanabilecektir. 2500 TL ve de üzerinde emekli maaş alan bir emekli vatandaş, 750 TL'ye kadar olan emekli promosyonundan faydalanabilir. Ayrıca emekli promosyonunu aldıktan sonra da 10 Bin TL'ye kadar olan tutarda da nakit avans kullanabilmektedir.