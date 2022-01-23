Ziraat Bankası Kimlik Numarasına Göre 65.000 TL Ödeme Yapacak! Emekli ve Çalışanlar Bireysel Olarak Bankaya Gitmeden Alacak

Devlet bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası Yaptığı tüm kampanyalarda özellikle düşük faiz oranları ile birlikte Kredi imkanı sağlamaya devam etmektedir. Ziraat Bankası yaptığı kampanyalardan birisi de ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin bu banka üzerinden düşük faiz oranları ile 65 bin TL'ye kadar kredi onayı almasıdır. Düşük faiz oranları ile 24 ay Vadeli 65 bin TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar banka şartlarına uygun olması durumunda hızlı bir şekilde bu banka üzerinden isterlerse şubelere gitmeden de kredi başvurusunda bulunabiliyor.

65000 tl ye kadar 36 ay vadeli ve 24 ay vadeli Kredi kampanyasına katılmak isteyen kişiler ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa banka şubesine gitmeden internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. Banka 1.79 faiz oranları ile vatandaşlara 24 ay vadeli olarak Kredi işlemi yapmaktadır.

65 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar 3565 TL ödemeli 24 ay vadeli kredi kullanabilir. Yapılan bu başvuruda sizin gelir durumunuza bakılarak kredi onayı verilecek ve aylık olarak sizden ödemenizi yapmanız istenecektir.

Kimlik numarasına göre verilecek olan 65.000 TL ödemelerde kişiler başvuru yaptıktan sonra banka müşterisi olması durumunda daha düşük faiz oranlarından da yararlanabiliyor.

İhtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler 65 bin TL'ye kadar kullanacakları bu kredilerde ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapma imkanından da faydalanabilirsiniz.

Nakit ihtiyacı başvurusu

İnternet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapamayan vatandaşlar bankanın şubelerine kimlik ve gelir belgeleri ile birlikte giderek 65 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir. Yapılacak olan bu başvuru sonrasında banka sizi hızlı bir şekilde Kredi sonucunu verir ve onaylanan tutarı hemen aynı gün içerisinde müdür onayı ile birlikte kullanabilirsiniz.

Özellikle bu bankadan kredi kullanacak olan vatandaşların emekli olması durumunda emekli maaşı üzerinden hızlı bir şekilde tüketici kredisi alacağını söyleyebiliriz. Eğer emekli maaşımız Bu banka üzerinde değilse maaşınızı Ziraat Bankası şubelerine taşıyarak hızlı ve emekli kredi kullanabilirsiniz. Detayları ve başvuru aşamalarını öğrenmek istiyorsanız bankanın resmi internet sitesine giriş yapabilir veya size en yakın banka şubesine giderek kredi kampanyası hakkında bilgileri öğrenebilirsiniz.