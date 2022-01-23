ING Bank ve Diğer 2 Bankadan Yapılan Açıklama Oldukça Umut Veriyor, 150.000 TL Gelir Belgesiz Ödeyeceğini Açıklıyor

ING Bank üzerinden 150 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyası sonrası iki banka daha kampanya başlattı. Bankalar üzerinden gelir belgesiz olarak Kredi kullanacak olan vatandaşlar belirtilen Kredi şartlarına göre hızlı bir şekilde onay olabilir ve ING Bank gibi bankalardan gelir belgesiz düşük faizli kredi kullanabilir. ING Bank başlatmış olduğu bu kampanya sonrasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin kendi Bankası hesabı olması durumunda daha düşük faiz oranları ile gelir belgesiz 150 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı. Banka Kendi resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu bu duyuru ile birlikte Kredi kullanacak olan kişilere hızlı bir şekilde sonuç verecek ve onaylanan kredi başvurusu sonrasında hemen aynı gün içinde işlem yapacak.

ING Bank haricinde Garanti Bankası ve Denizbank üzerinden diye 150.000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan kişiler gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak bu bankalar üzerinden detaylı bir şekilde ihtiyaç kredisi kullanabiliyor. 150 bin TL 24 ay vadeli Kredi kullanacak olan kişiler banka şubelerine gitmeden işlem yapmak istiyorlarsa banka müşterisi olması gerekmektedir. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bu üç banka üzerinden hızlı bir şekilde başvurularını gerçekleştirerek hem ihtiyaç kredisi hem de borç kapatma kredisi kullanabilir.

Başvuru nasıl yapılır?

ING Bank Garanti Bankası ve Denizbank üzerinden başlatılan Bu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların 18 yaşından büyük olması ve TC kimlik numarası ile sorgulanan kredi notu yüksek olması gerekiyor.

ING Bank üzerinden kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlar en yakın banka şubesine kimlikleri ile birlikte giderek 150 bin TL'ye kadar nakit kredi onayı alıp alamadıklarını görebilir veya bankanın resmi internet sitesi üzerinden ön başvuru yapabilir.

Garanti Bankası şubeleri üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişiler ise Garanti Bankası şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden de internet bankacılığı şifresi alarak da başvuru yapabilir. Şubelere giderek başvuru yapacak olan kişiler yanlarında sadece kimlikleri olması yeterli.

Denizbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar ise DenizBank şubeleri ne gitmek istemiyorsa SMS atarak Kredi başvurusunda bulunabiliyor.