Ziraat Bankası kartı olanlara 18.000 TL ödeme yapıyor, Bankadan yeni açıklama umut oldu...

Ziraat Bankası kartı olanlara 18.000 TL ödeme yapıyor. Ziraat Bankası 18 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilere 36 ay vadeli ve ilk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli olarak Kredi imkanı sağlıyor. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişilere kendi bankaları üzerinden hesapları olması durumunda 18 bin TL'ye kadar ödeme yapacağını duyurdu. Ziraat Bankası 18 bin TL'ye kadar yapmış olduğu bu ödemelerde ihtiyaç kredisi kullanacak olan müşterilerine düşük faiz oranları ile bu kredileri hemen aynı gün içerisinde kullanılmaktadır.

18 bin TL'ye kadar Ziraat Bankası banka kartına yatırabileceğiniz bu ihtiyaç kredisine başvuru yapmak istiyorsanız da bankanın uyguladığı Kredi politikalarına uygun bir müşteri olmanız gerekmektedir.

Ziraat Bankası 18.000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası üzerinden 18 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız bankanın müşterisi olan kişiler Ziraat Bankası internet bankacılığı şifresi olarak mobil uygulama üzerinden giriş yapabilir ve buradan Kredi başvurusunda bulunabilir. Ziraat Bankası 18 bin TL'ye kadar yapacağı bu Kredi kampanyasında onay alan müşterilerinin eğer internet bankacılığı üzerinden kullanım yapmaları durumunda masrafsız Kredi vereceğini duyurdu.

Ziraat bankası'nın resmi internet sayfasına girerek buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurabilir ve kredi kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası kredi kullanacak olan kişilerin en az 1100 ve üzerinde kredi notu olması gerekiyor. Ziraat Bankası 18 bin TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda aynı işyerinde en az 6 aydır sigorta primleri yatmış olması gerekiyor. Yeni işe girmiş kişiler maalesef kredi onayı alamayacaklardır. Ziraat Bankası üzerinden emekli olan kişiler eğer kredi kullanmak istiyorsa emekli maaşları üzerinden işlem yapabilir ve kredilerini daha düşük faiz oranları ile kredi kullanabilir.