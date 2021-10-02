PTT hemen onaylı yeni kredi kampanyasını tanıttı, Aktifbank kredi notu düşüklere onay verecek

PTT üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere yeni bir kampanya duyurusu yapıldı. PTT ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler 40.000 TL ye kadar, istedikleri zaman onay alabilirler. PTT ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız 36 ay vadeye kadar ve ilk taksit ödemelerinde de 3 ay ertelemeli olan bu kredileri SMS atarak veya internet sitesi üzerinden giriş yaparak Aktifbank üzerinden kullanabilirsiniz.

PTT ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız kredi notunu düşük olsa bile hemen kredi onayı alabilir, tüm ihtiyaçlarınız için bu kredileri hemen kullanabilirsiniz. PTT kredi başvurusu yapacak olan kişiler 40 bin TL'ye kadar hemen onay alacaksa en kolay yöntemlerden bir tanesi olan SMS atarak PTT şubelerine gitmeden de kredi onayı alabilirler.

PTT sms ile 40.000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

PTT üzerinden sms ile 40 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız Kredi yazın boşluk bırakın t.c. kimlik numaranızı da yazarak 3050 numarasına bu mesajı gönderin. 40 bin TL'ye kadar verilecek olan bu krediler de Kredi notu düşük olan kişiler bile hemen kredi onayı alabilecekler ve hesaplarına bu parayı aktarabileceklerdir.

PTT SMS kredisi başvurusu onayı alan kişiler ev adreslerinde veya iş adreslerinde kredi kullanabilirler. PTT üzerinden ayrıca resmi internet sitesine girerek buradan da kredi başvurusu yapabilir ihtiyaç kredisi başvurunuzu yaptıktan sonra ne kadar kredi onayı alacağınızı görebilirsiniz.

PTT üzerinden emekli maaşı alan kişiler emekli maaşları üzerinden 80 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi 36 ay vadeli olarak ve ilk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli olarak kullanabileceklerdir.