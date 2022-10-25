Ziraat Bankası kartı olan vatandaşlara ödeme yapılacak! 50 bin lira ödenecek....

Kamu Bankası olan Ziraat Bankası üzerinden yapılan yeni açıklamada ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara hızlı bir şekilde 50.000 lira ödeme yapılacağı haberi verildi. Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirecek kredi almak isteyen tüm vatandaşlar için yapılacak olan işlemlerde Ziraat Bankası kendi banka hesabı olan vatandaşlara düşük faizlerle kredi vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası nakit kredi kullanmak için başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için uygun faiz oranları ile birlikte krediler verilecek ve onaylanan bu kredilerde de şartlara uygun olarak hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi kullanmanızı olanak sağlanacaktır.

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar nakit ihtiyacı olmaları durumunda şartlara uygun olarak hızlı bir şekilde kredi imkanından faydalanabilmeleri için nakit ihtiyacınızın olması durumunda sizlere internet bankacılığı uygulaması üzerinden kredi verecek. Ziraat Bankası internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yapılan ihtiyaç kredisi başvuruları ile birlikte Kredi işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlara internet üzerinden düşük faiz oranları ile birlikte 36 ay vadeli 50.000 TL kredi ödemesi yapacak.

Emekli olan ve son iş yerlerinde 6 aydır sigortalı olarak çalışan bireysel müşterilerin kampanyaya katılabilmeleri için banka hesabı olması veya maaş müşterisi olması gerekiyor. Ziraat Bankası banka hesabınız üzerinden yapmış olduğunuz başvurular sonrasında Kredi kullanacak olan vatandaşların uygun faiz oranları ile birlikte kredilerini hesaplarına yatırarak aynı gün içinde alabileceğini söylemek isteriz.