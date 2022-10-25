Yapı Kredi Bankası duyurdu! 60.000 TL ödeme almak isteyen kişiler başvuru yaparak onay alıyor....

Yapı Kredi Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirerek 60.000 TL'ye kadar kredi ödemesi almak isteyen tüm vatandaşlar için yapılan yeni kampanyada nakit kredi kullanılacak olan kişilere başvuru yapmaları durumunda 24 ay vadeli kredi ödemesi yapılacağı açıklandı. Özel bankalar arasında yer alan ve ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için sürekli güncel kredi kampanyaları başlatan Yapı Kredi Bankası başvuru yapacak olan tüm vatandaşları için uygun faiz oranlarından yararlanarak Kredi imkanı sağlayacağını duyurdu.

Yapı Kredi Bankası ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız nakit ihtiyacınızın olması durumunda şubelere gitmeden işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabileceksiniz. En yakın banka şubesine giderek de kolay bir şekilde işlem yapabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden ihtiyaç kredisi alacak olan tüm vatandaşlara belirtilen şartlar dahilinde hızlı bir şekilde sms ile de kredi imkanı sağlanır ve onaylanan kredilerde hesaplara yatırılarak yine aynı gün içinde kullandırılmaktadır.

Yapı Kredi Bankası SMS ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız bireysel yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın aylık gelirinizi yazın boşluk bırakın ve doğum tarihinizi yazarak 44 11 numarasına bu mesajı gönderin. 44 11 numarasına gönderilen mesaj sonrasında banka şubelerine gitmeden işlemleriniz kolay bir şekilde gerçekleştirilecek ve onaylanan bu krediler hesaplara yatırılarak da aynı gün içinde kullandırılacaktır.

44 11 numarasına gönderilen mesaj sonrasında ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların eğer Banka hesabı varsa Yapı Kredi Bankası mobil uygulamasına giriş yaparak buradan da Kredi alabileceğini söyleyebiliriz.