Ziraat Bankası İnternet Sitesinde Yayınlandı, En Acil İhtiyacınız İçin Nakit Ödemesi Başladı, Rekor Başvuru Yapıldı

Kamu bankası olan Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan müşterilere yeni bir kredi kampanyası duyurusu yapıldı. Banka, kendi banka müşterilerine ve müşterisi olmayan kişilere bu kredi kampanyasını duyurdu. Çok düşük faiz oranları ile birlikte alınacak olan bu kredilerde banka müşterilerine uygun faiz oranları ile birlikte 36 ay vadeye kadar istedikleri birlikte kredi onayı verecek.

Ziraat Bankası, pandemi döneminden beri yapmış olduğu kampanyalar ile birlikte konuşulmaya devam ediyor. Acil para ihtiyacı olan kişilere hemen bu kredi başvurusu yapılacak ve hemen onaya sunulup kredi hesaplarına yatacak. Özellikle bankada hesabı olan kişiler banka internet bankacılığı şifresi ile birlikte kredi başvurularını yaptıktan hemen sonra banka hesaplarına onaylanan kredi tutarlarını alabilecek.

Ziraat Bankası kredi şartlarını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve on sekiz yaşından büyük olan herkesin kredi başvurusu için bankadan işlem yapılacağı duyurusu yapıldı. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler banka kredi politikalarına uygun olması durumunda, onay alabileceklerdir. Emekli olan kişilerin emekli maaşları Ziraat Bankasından alınması gerekiyor. Sigortalı olarak bir işyerinde çalışıyorsanız en az 6 aydır toplamda ise 12 aydır sigorta primlerinizin yatmış olması gerekmektedir, Son işyerinde en az 6 ayı olmayan kişiler kefil vererek, Ziraat Bankası üzerinden kredi kullanabilirler. Daha önce bankalarda çalışması olmayan kişilerde, bankanın uygulamış olduğu bu kampanyaya katılabiliyorlar. Sigorta durumu, eğer 12 aydır kesintisiz olarak yatıyorsa ve sıfır puanı varsa kişi başvuru yaptıktan sonra onay alabilecek.

Başvuru nasıl yapılacak?

Ziraat Bankası üzerinden yapılacak kredi başvurusu banka internet sitesi üzerinden yapılacak. Resmi internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak istediğiniz tutarda kredi başvurusunu yapabileceksiniz. Resmi internet sitesi üzerinden yapılacak olan kredi başvurusu sonrasında banka ayrıca, siz müşterilerine nekadar faiz oranları ile birlikte kredi vereceğini, aylık taksit ödeme tutarlarında gösterecektir. Banka hesabı olan kişiler ise bankanın internet bankacılığı şifresini alarak, Ziraat Bankası, mobil uygulaması üzerinden banka şubelerine gitmeden de kredi başvurularını yapabiliyor. Ziraat Bankası, mobil uygulaması üzerinden yapacağınız kredi başvurusunda, banka eğer kredi onayı verirse hemen bu krediyi hesabınıza atacaktır. 36 ay vadeye kadar verilecek ihtiyaç kredilerinde ilk taksit ödemesini 90 gün ertelemeli olarak yapabilirsiniz.