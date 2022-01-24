Ziraat Bankası İnternet Sitesi Üzerinden Duyurdu ve 30.000 TL Vereceğini Açıkladı

Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında 30 bin TL'ye kadar acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için kampanya başladı Haberi geldi. Kamu Bankası olan Ziraat Bankası üzerinden nakit kredi kullanacak olan vatandaşlara gelir belgesiz olarak sunulacak bu Kredi imkanından faydalanmak isteyen kişiler 36 ay vadeye kadar kredi işlemlerini kolay bir şekilde yapabiliriz.

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız banka kredi politikalarına uygun bir müşteri olmanız ile birlikte bankadan maaş müşterisi olmanız durumunda daha düşük faiz oranlarından yararlanarak nakit kredi kullanabilirsiniz. Özellikle emekli olan ve emekli maaşını Ziraat Bankası şubelerine taşınmak isteyen vatandaşlar yapmış olan bu Kredi kampanyasına katılarak yüksek limitli krediler ve borç kapatma kredileri hemen alabilir.

İhtiyacınızın olması durumunda Ziraat Bankası sizlere banka şubelerinden ve banka resmi internet sitesinden hizmet verdiği gibi ayrıca 7gün 24saat internet bankacılığı uygulaması üzerinden de hem bankacılık işlemlerinde hem de kredi işlemlerinde yardımcı olacaktır.

Başvuru nasıl yapılır?

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar en yakın banka şubesine giderek kimlik ve gelir belgesi ile birlikte Kredi başvurusunda bulunabilir. Ziraat Bankası kredi kullanacak olan vatandaşlar ayrıca banka şubelerine gitmeden bankanın resmi internet sitesi üzerinden de başvuru yaparak Kredi alabiliyor. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar 36 ay vadeye kadar alacakları bu krediler de ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli olarak kredi kullanabilir. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız ayrıca banka müşteri hizmetleri numarasını arayarak da Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Sigortalı olarak çalışan vatandaşların Bu banka üzerinden kredi kullanabilmeleri için sigortalılık durumlarının en son iş yerinde 6 aylık toplamda ise 12 ay olması gerekiyor. Bu şartlara uygun olmanız durumunda sizlerde Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası haricinde Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar banka şubelerine giderek kimlik ve gelir belgeleri ile birlikte düşük faizli 30.000 TL kredi kullanabilir. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank düşük faiz oranları ile kredi imkanı sağlamaktadır.