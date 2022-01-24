Nakit İhtiyacı Olanlara Garanti Bankası ve İş Bankası Destek Sunuyor! 10.000 TL Üzerinde Sıkıntı Kalmayacak! Garanti Bankası ve İş Bankası üzerinden yapılacak olan yeni kampanya da 10.000 TL ve üzerinde ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin artık Kredi notu düşük olsa bile gelir belgesiz olarak bu bankalar üzerinden 36 ay vadeli Kredi alacağı açıklandı.

Garanti Bankası ve İş Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru ile birlikte bu iki bankadan kredi kullanacak olan vatandaşlar belirtilen şartlar dahilinde hızlı bir şekilde Kredi onayını alabileceklerdir. Acil nakit ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler belirli şartlar dahilinde 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak Kredi kampanyalarını katılmak için banka şubelerine gitmeden işlem yapabiliyor.

Kredi kullanacak olan kişilerin banka kredi notu 1200 ve üzerinde olması sigortalı olarak çalışıyorlarsa uzun süredir aynı işyerinde çalışıyor olması emekli olması durumunda da emekli maaşını Garanti bankası'ndan veya İş bankası'ndan alıyor olması gerekmektedir. Banka kredi şartlarına uygun olan vatandaşlar Garanti Bankası ve İş Bankası faiz oranlarını araştırarak hızlı bir şekilde kredi ödemesi alabiliyor.

Garanti Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Garanti Bankası 10.000 TL ve üzerinde ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar için 36 ay vadeye kadar kredi işlemleri yapıyor. Size en yakın Garanti Bankası şubesine giderek hemen Kredi başvurunuzu gerçekleştirebilir almış olduğunuz bu Kredi ile birlikte sizler de hızlı bir şekilde bu banka üzerinden onay alabilirsiniz. Banka özellikle Kredi notuna göre faiz oranlarından yararlandırarak vatandaşlara Kredi imkanı sunmaktadır.

İş Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

İş Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olan bu Kredi kampanyalarını katılmak istiyorlarsa bankanın internet bankacılığı uygulaması olan İşCep uygulamasına giriş yaparak buradan ihtiyaç kredisi için başvuruda bulunabilir. Nakit ihtiyacınızı mobil uygulama üzerinden kullanacak olan vatandaşların banka kredi notu yüksek olması gerekiyor. Kredi notu yüksek olan vatandaşlar İş Bankası şubelerinden ve İş Bankası resmi internet sitesi üzerinden de başvuru yaparak yüksek limitli kredi onayı alabiliyor.