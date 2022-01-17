Ziraat Bankası ile 2 Banka Üzerinden 0.88 Faizle Nakit Kredi Kampanyası Açıklandı! Sadece Sınırlı Sayıda Kişiye Ödeme

0.88 faiz oranı ile ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlara özel olarak yeni haberler duyuruldu. Son dakika kampanyası ile beraber belirli ve sınırlı sayıda müşteriler 10 Bin TL’lik nakit kredi kullanabilecektir.

Ziraat Bankası, Halkbank ve de Denizbank tarafından yapılan açıklamalarda bu kampanya ile 0.88 faiz oranları kullanılarak krediye başvurmak için banka kredi notunun 1700 ve üzerinde olması gereklidir. kredi puan uygulamasının yanında ise bir de daha önce bu bankaların birinden ihtiyaç kredisi kullanılmış olması gereklidir. Her 3 banka da yaptığı bu kampanyada kredi başvurusunda bulunacak olan kişiler, düzenli müşteri grubunda ise bekleme olmadan hemen kredi kullanma imkanı sağlanacaktır.

Ziraat Bankası

Kredi imkanları olarak sunulan bu kampanyada Ziraat Bankası 0.88 faiz oranı ile kredi kullanacak kişilerin emekli olması ya da çalışıyor olması halinde maaş müşterisi olma şartı da vardır. 10.000 TL'ye kadar olarak verilecek ihtiyaç kredilerinde Ziraat Bankası 36 aylık vadeli olarak işleme imkan tanırken, ilk taksit ödemelerinde 3 ay erteleme şansı da sunulacaktır. Ziraat Bankası emekli müşterileri, emekli maaşını bankaya taşıma işlemi yaparak daha yüksek limitlerle ve diğer uygun faiz oranlarından faydalanarak kredi kullanma şansını elde edecektir.

Halkbank

Halkbank aracılığı ile düşük faizli kredi kullanacak olan kişiler, daha önceden Halkbank üzerinden ürün kullanmış olmalıdır. Bu şartın sağlanması halinde 10.000 TL'ye varan tutarlar için onay verilecek. Başvurular, bankanın resmi internet sitesi aracılığı ile yapılabilir ya da bankanın mobil uygulaması üzerinden de şubelere gitmeden 36 ay vadeyle kredi başvurusu yapılabilmektedir.

Denizbank

Söz konusu kredi kampanyasında yer alan iki kamu bankasının yanında Denizbank da bu kampanyaya özel bankalar arasında yer alarak katılmıştır. Denizbank’ın sunduğu kredi başvurusunu yapacak kişiler için farklı bir uygulama bulunmaktadır. Bu kişilerin esnaf olmaları halinde ve de daha önce bu banka ile çalışmış olmaları halinde 10.000 TL ile 50.000 TL arasında bir tutarda düşük faizli kredi onayını rahatlıkla alabilecektir. En yakın banka şubesi ile iletişime geçerek kredi hakkında detaylı bilgi alıp başvuru işlemlerine başlamak mümkündür.