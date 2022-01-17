Filistinli Aile Doğu Kudüs'teki Evinin Yerinden Edilmesini Protesto Etti

Ailesi, Doğu Kudüs'ün parlama noktası Şeyh Jarrah semtindeki evlerinden İsrail polisi tarafından zorla yerinden edilmekle karşı karşıya kalan Filistinli bir adam, zorla dışarı çıkmak yerine gaz kutularını patlatmakla tehdit etti.

Çevik kuvvet teçhizatlı çok sayıda polis, Pazartesi günü erken saatlerde, saatlerce süren bir soğukluk sırasında mülkün etrafını sardı. Kudüs'ün Eski Şehir surlarının yaklaşık bir kilometre (yarım mil) kuzeyinde, Filistinli sakinlerin evlerinden yakın zamanda yerinden edilmekle karşı karşıya kaldığı sık sık protestoların yapıldığı bölgenin çevresinde yollar kapatıldı.

Mahmoud Salhiyeh, gaz tüpleriyle çevrili binanın çatısında dururken, “Evi ve içindeki her şeyi yakacağım” dedi. "Buradan ayrılmayacağım, sadece buradan mezara çünkü hayat yok, haysiyet yok."

"25 yıldır onlarla savaşıyorum, bana evi satın almayı teklif eden yerleşimciler gönderdiler ve ben kabul etmedim."

Öğleden sonra uzayıp giderken, İsrail güçleri buldozerler ve özel birimler tarafından desteklenen aileye ait bir fidanlığı yıktı. İsrail askerlerinin Salhiyeh ailesiyle dayanışma amacıyla evin etrafında toplanan insanlara saldırması sonucu en az iki Filistinli tutuklandı.

Salhiyeh ailesi ikinci kez zorla yerinden edilmeyle mücadele ediyor. Aile Şeyh Jarrah'a taşınmadan önce, 1948'de Batı Kudüs'teki Ein Karem köyünden zorla yerinden edildi.

Aile, İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal ettiği 1967'den önce Şeyh Cerrah'taki mülkü satın aldığını söylerken, devlet mahkemede ailenin mülk üzerinde hakları olmadığını savundu. Kudüs Belediyesi, Salhiyeh'in “kamu yararı bahanesi” olarak nitelendirdiği bir özel ihtiyaç okulu inşa etmek amacıyla 2017 yılında mülke resmen el koymuştu.

Geçen yıl bir Kudüs mahkemesi şehrin lehinde karar verdi ve zorla tahliyeye izin verdi. Aile temyize gitti ve bir karar bekliyor, ancak hakim tahliye kararını dondurmadı.

Belediye Binası ve polis ortak bir bildiri yayınladı ve mahkemenin aileye bir yıl önce mülkü boşaltmasını emrettiğini söyledi. Belediye, mülkün mahalledeki Filistinli çocuklara hizmet verecek olan okulun inşasında kullanılacağını söyledi.

İsrail İç Güvenlik Bakanı Ömer Bar-Lev, bir mahkemenin davanın yasadışı çömelme olduğuna karar verdiğini söyledi.

Bar-Lev Twitter'da, "Belediyeden Arap sakinlerinin refahı için harekete geçmesini talep ederek ve onların refahı için eğitim kurumlarının inşasına karşı çıkarak sopayı iki ucundan tutamazsınız" dedi.

Bununla birlikte, Kudüs'teki gelişmeleri takip eden İsrailli insan hakları grubu Ir Amim, son yıllarda şehrin Şeyh Cerrah'ta bir Filistin okulu için ayrılmış farklı bir arsadan vazgeçtiğini ve bunun yerine ultra-Ortodoks erkekler okulunun inşasına izin verdiğini söyledi.

“Belediye, başlangıçta bu amaçlar için tahsis edilen açık araziyi kullanmak yerine, Filistinli bir aileyi bir okul uğruna mülksüzleştirmeyi makul ve uygun görüyor” dedi.

Kumtaşı evlerin, yabancı konsoloslukların ve lüks otellerin ağaçlıklı bir alanı olan Şeyh Jarrah, Filistinlilerin onları Doğu Kudüs'ten zorla yerinden etme amaçlı bir İsrail kampanyası olarak gördükleri şeyin bir amblemi haline geldi.

Şeyh Jarrah sakinleri ve eylemciler durumu yakındaki çatılardan izlerken, evin karşısında bulunan Doğu Kudüs'teki İngiliz Konsolosluğu, Başkonsolos Diane Corner'ın “devam eden tahliyeye tanıklık etmek” için diğer diplomatlara katıldığını tweetledi.