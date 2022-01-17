Ziraat Bankası Hesaplarınıza 3000 TL ve Üzerinde Ödeme Yapmaya Başladı! "Acil Para Lazım" Diyenler Hemen Alıyor

Ziraat Bankası, son dakika yapmış olduğu kampanya duyurusu ile birlikte vatandaşların hesaplarına 3.000 TL ve üzerinde ödemeler yapmaya başladı. Acil para ihtiyacı olan vatandaşlar için yapılan bu kampanyada, Ziraat Bankası hesabı olan müşteriler, öncelik taşıyacak ve düşük faiz oranları ile alacakları, ihtiyaç kredisini 5 dakika içerisinde hesaplarına yatırarak kullanacak.

Ziraat Bankası, devlet bankası olmasından dolayı vatandaşların en çok tercih ettiği bankaların başında gelmektedir. Emekli olan çalışan ve devlet memuru olan vatandaşlar için yapılan son kampanyada en düşük limitli 3.000 TL ve üzerinde kredi kullanmak isteyen kişiler, Ziraat Bankası hesabı olması durumunda banka şubelerine gitmeden işlem yapabilecekler.

En düşük limitte 3000 TL kredi aldığınız zaman banka 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli, sizlere kredi imkanı sunarken, ilk taksit ödemelerini dileyen vatandaşlar için 90 gün ertelemeli olarak işlem yapacak. Ziraat Bankası üzerinden 50000 TL üzerinde ihtiyaç kredisi onayı alırsanız, banka 24 ay vadeli olarak sizlere kredi imkanı sağlayacaktır.

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılacak?

Ziraat bankası, ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler banka kredi politikalarına uygunsa hemen aynı gün içerisinde başvurusunu gerçekleştirebiliyor. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler, banka şubelerine giderek kimliklerini ve gelir belgelerini, bireysel ihtiyaç kredisi müşteri temsilcisine vererek, buradan kredi başvurusunda bulunabilir.

Ziraat Bankası şubelerine gidecek zamanı olmayan vatandaşlar için ise banka ihtiyaç kredisi için banka şubesi yerine internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurmanızı isteyecektir.

Ziraat Bankası, mobil uygulaması üzerinden online ihtiyaç kredisi başvurusu yapılıyor

Ziraat Bankası, mobil uygulaması kullanacak olan vatandaşlar, banka hesapları üzerinden alacakları internet bankacılığı şifresi ile birlikte bu banka üzerinden hızlı bir şekilde internet üzerinden kredi kullanabilir. 20000 TL'ye kadar banka mobil uygulama üzerinden vatandaşlara 36 ay vadeli ve masrafsız kredi seçenekleri sunuyor. Daha önce Ziraat Bankası üzerinden kredi kullanan kişilere öncelik olarak verilecek bu kredi kampanyasına katılmak için banka hesabınızın olması ve banka hesabınız üzerinden internet şifresi oluşturmanız gerekmektedir.